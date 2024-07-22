    Российская компания продала европейский бизнес в ЕС, в том числе представительство в Эстонии

    Строительная российская компания ушла из стран Балтии (иллюстративное фото).Фото: Unsplash, Zhang Yi

    Производитель кровельных и теплоизоляционных материалов из России «Технониколь» продал фирму Mida LT, у которой был завод в Литве и представительство в Эстонии.

    Компания «Технониколь» российских бизнесменов Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова полностью вышла из европейского бизнеса, закрыв сделки по продаже заводов Imper, TN Italy в Италии и завода Mida LT в Литве. Об этом объявила компания в российской прессе.
    Новым владельцем предприятий стал французский производитель кровельных материалов Soprema. Сумма сделки не разглашается.
    «Технониколь» принадлежали активы в Балтии – производитель модифицированной битумной черепицы и гидроизоляционных мембран Mida LT, в состав которого входят завод в Литве и представительства в Латвии и Эстонии.
    «В условиях текущих ограничений и давления на российский бизнес деятельность в Европе приобретает высокорискованный характер. Вероятность изъятия активов очень высока, более того, такой прецедент произошел в Польше. Мы не только лишились предприятия, но и возможности защищать свои интересы на территории Евросоюза. Сложившиеся обстоятельства вынудили нас завершить сделку по продаже в рекордно короткие сроки – 5 недель», – приводятся в сообщении слова совладельца и управляющего партнера «Технониколь» Сергея Колесникова.

    Эта сделка вынужденная (...). Но нас устраивает стоимость продажи.

    Игорь Рыбаков
    совладелец «Технониколь»
    «В целом, наш 20-летний поход в Европу могу назвать неудачным. При этом мы многому научились», – прокомментировал совладелец «Технониколь» Игорь Рыбаков.
    Mida LT был первым зарубежным заводом компании «Технониколь», который вошел в состав корпорации в 2001 году. Завод мощностью порядка 4,7 млн кв. м готовой продукции в год производил рулонные битумные материалы для гидроизоляции разных конструкций от фундамента до кровли, а также гибкую битумную черепицу. Продукция предприятия поставлялась не только в страны Европы, но и в государства с более жарким климатом, например, в Индию. В 2023 году объем продаж Mida LT составил 38,2 млн евро.
    Представительство в Эстонии не вело активной деятельности. По данным инфобанка Äripäev, в компании числится один сотрудник.
    Российская компания сообщала, что крыша с ее материалами выиграла конкурс на лучшую плоскую крышу в Эстонии по итогам 2013 года, когда завершилась реконструкция Региональной больницы.

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