Спустя полтора года санкций в Эстонии продается российская косметика. Фото: dv.ee

Эпицентр

Екатерина Мереминская

3 июля 2024 в 3:00

Эксперимент ДВ: в Эстонии можно найти подсанкционную российскую косметику

«Деловым ведомостям» удалось купить косметику российского бренда, которая была произведена уже после введения санкций.

С января 2023 года ввозить в страны Евросоюза косметику из России запрещено – это мера, принятая в восьмом пакете антироссийских санкций. Ограничения касаются длинного списка позиций, в том числе пользовавшихся популярностью кремов и зубной пасты.

«У российской косметики в Эстонии были свои постоянные покупатели, в особенности в русскоязычных районах», – рассказывала перед введением санкций продавец-консультант магазина в Lasnamäe Centrum. Накануне запрета люди покупали впрок полюбившуюся продукцию. То же, видимо, делали и косметические магазины, наполняя склады товарами из России, пока это еще было законно. Поэтому еще долго в 2023 году российские крема встречались в свободной продаже. Консультанты объясняли, что это распродаются запасы.

Теперь, когда запрет действует уже больше полутора лет, ДВ решили проверить, осталось ли что-то из России на европейском косметическом рынке. Ведь средний срок годности крема – три года, шампуня – от года до пяти лет.

Обзор офлайн и интернет-магазинов показал, что российскую косметику вполне заменила белорусская и украинская. Так, купив для проверки скраб марки «Чистая линия», корреспондент получил не российскую, а украинскую косметику – «Чиста лiнiя». Этот бренд принадлежит международному концерну Unilever, который, впрочем, не ушел из России. Но параллельно развивает производство и в Украине.

Как санкции сказались на российских производителях Один из крупнейших производителей косметики в России, компания «Юнилевер Русь», представляющая в России интересы британо-нидерландского концерна Unilever, в 2023 году снизила чистую прибыль почти вдвое. Выручка сократилась на 27%. Прибыль от продаж – до 13 млрд рублей с 21,961 млрд рублей. У компании завод по производству косметики и бытовой химии в Санкт-Петербурге, и косметики – в Екатеринбурге. Но выделить влияние фактора санкций сложно, поскольку компания также производит продукты питания. В 2023 году российский бизнес обеспечил примерно 1% оборота и чистой прибыли международной группы, а по состоянию на 31 декабря 2023 года его чистые активы составили около 600 миллионов евро. «Хотя потенциальные последствия войны остаются неопределенными, существует риск того, что операции в России не смогут продолжаться, что приведет к потере товарооборота, прибыли и списанию активов», – опасаются в Unilever. Российская и украинская компании не ответили на запрос ДВ.

Однако можно купить и косметику вполне российского производства. Например, на сайте Parfum.ee продается бренд MIXIT. Из-за латинских букв в названии он может показаться европейским, но это относительно новая российская марка, отметившая свое десятилетие.

«История компании началась в мае 2014 года с небольшой лаборатории, где создавалась кастомизированная косметика на основе натуральных компонентов», – говорится на российских сайтах. Бренд быстро стал узнаваем у молодежной аудитории благодаря сверкающим продуктам с шиммером и блестками. Сегодня MIXIT – один из ведущих российских производителей косметики и запускает второе собственное производство с инвестициями в 1,3 млрд рублей и называет себя номером один на Wildberries в категории «уход за кожей».

Заказав на эстонском сайте Parfum.ee эту косметику, ДВ получили маску, которая сделана в Китае, а также сделанные в России крем для рук и крем для лица. Несмотря на то, что знаменитая блестящая маска сделана не в Российской Федерации, она тоже подпадает под запрет, если ее везли через Россию. Все подсанкционные товары нельзя ввозить из России в страны ЕС – неважно, где они произведены, объясняли ДВ ранее в Налогово-таможенном департаменте.

Маска российского бренда хоть и сделана на заводе в КНР, но все равно запрещена к импорту в ЕС. Фото: dv.ee

Впрочем, нельзя утверждать, что маска и крем для рук были ввезены в Эстонию уже после того, как санкции вступили в силу. Произведены они были еще до 2023 года и могли все это время лежать на складе компании Mistar OÜ, владеющей магазином Parfum.ee

Но крем, судя по сроку годности, истекающему в июле 2026 года, был изготовлен уже позже. Обычно срок хранения таких кремов не превышает трех лет.

Даты изготовления нет, но судя по сроку годности, крем произвели не раньше июля 2023 года. Фото: dv.ee

На вопрос ДВ о том, как в магазин попала российская продукция, представитель компании ответил, что это «товарный остаток». Действительно, сейчас там нет тех товаров, которые заказали ДВ. Есть семь других позиций.

Торговую марку, которую вы приобрели, мы больше не закупаем. Из данной продукции на сайте представлен лишь товарный остаток из нескольких позиций. представитель интернет-магазина Parfum.ee

«Нарушение международных санкций является тяжким преступлением, расследование которого находится в ведении КаПо (статья 93 Уголовного кодекса), – напомнила пресс-секретарь Налогово-таможенного департамента Карин Ульвик. – Поэтому в интересах как частных лиц, так и компаний ознакомиться с действующими международными санкциями, чтобы не возникало неудобств на границе при въезде в Россию или выезде из России, а также при импорте или экспорте товаров».

Полный список запрещенных товаров приведен в Приложении XVIII статьи 3h Регламента Совета (ЕС) № 833/2014, а также на сайте Налогово-таможенного департамента.