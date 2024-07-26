Новости

dv.ee

26 июля 2024 в 8:08









Крупный промышленный предприниматель поддерживает налог на прибыль: «Это ради благого дела!»

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

«Я не понимаю, действительно ли это является проблемой для некоторых предпринимателей или это преувеличено прессой», – сказал член правления Viljandi Metall Виллу Маамяги о грядущем налоге на прибыль.

«Если бы мы говорили о 2% от оборота, но мы говорим о 2% от прибыли. Это означает, что 98% остается. Это ради благого дела», – заявил Маамяги в эфире радио Äripäev.