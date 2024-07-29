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Марге Угезене

29 июля 2024 в 12:59









Omniva готовится к выходу на биржу, министр против

Помимо стран Балтии, сортировочные центры Omniva расположены в Финляндии, Великобритании, Нидерландах, Германии, Омане и Кыргызстане. В Америке также есть пункты отгрузки. Фото: Liis Treimann

Eesti Post, работающая под брендом Omniva, должна быть готова к выходу на биржу к следующему году, заявил руководитель компании Март Мяги. Министр, однако, в этом не уверена.

«Я не вижу причин, почему государство должно отдавать хорошо работающую компанию», – сказала министр по делам регионов Пирет Хартман.