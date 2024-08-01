Пограничники станут грузчиками? Тотальный таможенный контроль на границе с Россией начнется на следующей неделе

Нарва. Фото иллюстративное. Фото: Liis Treimann

Значительно более строгий контроль как товаров, так и пассажиров на российско-эстонской границе начнется уже 8 августа.

Заявленный месяц назад план уже прошел первое испытание, и через неделю пересечение границы вероятно заметно затянется и для пассажиров, рассказал министр финансов Юрген Лиги на пресс-конференции правительства.

«Мы восстанавливаем полный пограничный контроль. Каждый пересекающий границу столкнется с эстонским государством, бюрократией, и от этого выиграют как Эстония, так и Европейский Союз», – сказал он.

По словам министра, смысл новшества заключается в лучшем контроле за выполнением санкций, введенных против России. «За пару лет начался интенсивный транзит санкционированных товаров. В качестве пункта назначения декларируется какая-то третья страна, но мы этому не верим. Практика показывает, что товар не достигает пункта назначения, а останавливается где-то посреди российских просторов», – добавил Лиги.

Сейчас Налогово-таможенный департамент осуществляет на внешней границе выборочный контроль товаров – все таможенные документы проходят автоматический анализ риска, при подозрениях проводится дополнительный тщательный контроль документов и физический контроль внутри страны или на границе.

«Министр юстиции не разрешил говорить, но...»

Прежде всего, по словам Лиги, на границе будет проводиться визуальный контроль. «Затем – то, что министр юстиции не разрешил мне сказать, – будет происходить профилирование», – добавил он. Оно будет завершаться в зависимости от оценки риска и по мере необходимости дополнительным или полным контролем личных вещей.

То же самое будет происходить с транспортными средствами, что может привести к полному просвечиванию, а в случае необходимости и к разгрузке, открытию и пересчету товаров, сказал Лиги.

По словам министра, грузоперевозки на российской границе сократились, но за последние полгода снова стали популярнее. Стала более популярной и перевозка санкционированных товаров, которые запрещено ввозить в Россию, но которые по декларациям перевозятся в третьи страны.

В действительности на границе уже опробовали, как будет выглядеть полный контроль. В результате серьезных нарушений не обнаружено, добавил министр.

В результате введения контроля транспортировка товаров и пассажиров замедлится. «Пострадает ли пассажирский трафик? Конечно, пострадает, но во время войны и не должно быть дела до поездок в Россию, мы могли бы и вовсе закрыть границу. Если есть большая необходимость поехать в Россию, то нужно запастись терпением, не удивляйтесь, если все пойдет хуже, чем в ходе обычной туристической поездки», – заключил Лиги.

На границах будет коллапс?

Насколько большие перемены эти нововведения повлекут для бизнеса, зависит, по словам предпринимателей, от того, что именно власти подразумевают под полным досмотром для грузовиков. «Если просто открыть фуру сзади, то видно две последние палеты. Там невозможно пройти до первой и все посмотреть», – объясняет суть вопроса владелица компании Aisance Estonia Юлия Герасымива.

Сейчас так и делают – если бумаги кажутся подозрительными или к этому отправителю или получателю уже ранее были претензии, то грузовик просят отъехать в сторону, открывают его и выборочно досматривают товары, которые находятся на поверхности.

Некоторые участники рынка считают, что это и есть полный контроль. Перевозчиков и так полностью проверяют, говорит генеральный директор Garant Trans Игорь Рабцевич. Изменения в большей степени, по его словам, затронут легковые автомобили, автобусы и пешеходов. А это разные очереди, которые сильно жизнь бизнеса не затруднят.

Но если власти решили полностью смотреть все грузы в каждой фуре, то на границах будет коллапс: вместо 40 грузовиков за день будет проезжать один, считают грузоперевозчики.

«Если мне вдруг надо перегрузить уже собранную фуру, то мне это стоит 400 евро – полностью выгрузить и загрузить обратно десятки тонн груза», – рассказывает Герасымива.

«И это в городе в условиях склада. Как это делать на границе? Куда выгружать товары? И кто это будет делать? Пограничники станут еще и грузчиками?» – спрашивает она.

По мнению предпринимателей, пока тотальная проверка в ее самом строгом варианте выглядит нереалистично.