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26 июля 2024 в 9:16









Девять эстонских компаний попали под санкции США за сотрудничество с Россией

Фото: Марк Рэйб, Unsplash

С 2022 года уже почти 500 компаний попали под вторичные американские санкции, подсчитали в России. Среди них 9 из Эстонии. Им это грозит потерей партнеров и затруднением финансовых операций.

494 компании из 57 стран попали под вторичные санкции США, начиная с февраля 2022 года и заканчивая первым полугодием 2024 года. Такие подсчеты директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева приводит российская газета «Ведомости». Причина санкций – поставки электроники и промышленных товаров, а также помощь в обходе санкций уже попавшим под них лицам.

Больше всего таких компаний, активно сотрудничающих с Россией, в Китае (107), ОАЭ (75) и Турции (66). Но на четвертом месте ЕС, подсчитанный вместе с Кипром (52).

9 столько компаний из Эстонии уже попали под вторичные санкции США из-за работы с Россией.

Среди них логистическая компания Gold Solution, поставлявшая в Россию оборудование, которое могло быть использовано на оборонном предприятии. Gold Solution стала фигурантом расследования издания The Insider. «Балтийские фирмы часто оказывают логистические и транспортные услуги, поставляя российским оборонным подрядчикам продукцию европейских производителей. Так, Gold Solution OÜ и Leolart.com возят из Таллинна итальянские товары для “Пумори-северо-запад”», – говорилось в статье.

Также под вторичными санкциями была компания Bitfingroup OÜ, зарегистрированная в Таллинне в Ласнамяэ, но, по словам основателя, не проводившая никаких операций. По данным Коммерческого регистра, 25 марта 2024 года она официально прекратила свою деятельность. Ее внесли в списки вместе с владельцем Тимуром Букановым, который замечен в оказании финансовых услуг в России.

Вторичные санкции могут означать запрет на сотрудничество с компаниями для всех американских физических и юридических лиц. Если компании не работают с США напрямую, попадание под вторичные санкции означает, что для них вырастают риски отказа банков в обслуживании, невозможности долларовых транзакций, а также отказ от сотрудничества со стороны контрагентов из других стран. «На американские санкционные списки обращают внимание и европейские банки, определяя степень риска в отношении конкретного клиента – исходя из этого они могут закрыть счет такой компании», – пояснила ранее партнер адвокатского бюро Lextal Ксения Кравченко.