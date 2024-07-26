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Полина Волкова

27 июля 2024 в 9:49









Деньги в ловушке: компания партнера Ликсутова ушла в убыток

Сергей Глинка (слева) со своим тогдашним соакционером Максимом Ликсутовым. Фото сделано в 2006 году. Фото: Veiko Tõkman

Компания бывшего делового партнера заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, Сергея Глинки, завершила прошлый год с убытками. Причинами в компании называют санкции на российские химикаты и невозможность осуществлять переводы в Россию.

Согласно финансовому отчету, компания Глинки GST Investments ведет деятельность в двух направлениях: продажа метанола и выдача займов. Метанол продается через кипрскую дочернюю компанию, финансируемую эстонской материнской компанией.