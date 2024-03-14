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dv.ee

14 марта 2024 в 7:47









Квартирные товарищества скептически оценили евродирективу о реновации

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Квартирные товарищества и местные самоуправления скептически относятся к перспективе найти ресурсы, которые позволят выполнить требования одобренной Европарламентом директивы о сокращении энергопотребления жилых зданий на 20% к 2035 году, пишет rus.err.ee.

«Если год назад в своем первоначальном видении ситуации Европарламент планировал обязать каждого домовладельца обновить здание с низким классом энергоэффективности, то теперь в новой директиве такой обязанности нет. Появилось требование к государству произвести определенные действия, чтобы энергоэффективность домов в стране повысилась», – пояснил «Актуальной камере» вице-канцлер Министерства экономики Иво Яанисоо.

Для нежилых зданий – речь идет, например, о больницах или школах – поставлена цель отремонтировать к 2030 году 16% зданий с наихудшими показателями энергоэффективности.

«В Эстонии свыше 25 000 квартирных товариществ, 75% жителей проживают в многоквартирных домах. За 10 лет отремонтировано примерно 10 000 зданий, а 14 000 многоквартирных зданий все еще нуждаются в обновлении – на это уйдут годы», – сказал член правления Союза квартирных товариществ Эстонии Урмас Марди.

«Мы и сами реновируем наши здания каждый год: и больницы, и школы, и детские сады. Но на политическом уровне люди должны понимать, в том числе я имею в виду представителей Европейского парламента: если они дают кому-то обязанность, они должны предоставить и ресурсы», – добавил вице-мэр Таллинна Тийт Терик.