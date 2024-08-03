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Тыну Мертсина

3 августа 2024 в 12:47









Розничные продажи пока не сулят восстановления после спада

В июне объем продаж розничных предприятий Эстонии, скорректированный на инфляцию, сократился на 5% в годовом исчислении. Хотя наибольшее снижение объема продаж произошло прошлой весной, в этом году выход из спада замедлился. За первую половину этого года розничные продажи сократились уже на 3,5%.

Повышение уверенности домохозяйств является ключом к восстановлению роста потребления и улучшению налоговых поступлений. Фото: Андрас Кралла

С середины 2021 года до первой половины 2023 года объем продаж розничной торговли значительно превышал долгосрочную тенденцию, но с середины прошлого года начал отклоняться вниз от этой тенденции. По сравнению со средним показателем по странами Европейского союза, за первые пять месяцев этого года объем розничных продаж в Эстонии сократился больше всего. К аналогичным цифрам снижения близки также Бельгия и Латвия, в то время как Литва с ростом почти на 4% входит в число лидеров ЕС.