Mнения

Тыну Мертсина

31 июля 2024 в 13:52









Мертсина: экономика Эстонии вышла из спада, но новые налоги могут помешать восстановлению

Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина. Фото: Andras Kralla

Во второй половине года восстановление экономики Эстонии поддерживают как внутренний, так и внешний спрос, однако экономики наших основных торговых партнеров все еще слабы, а повышение налогов сдерживает потребление, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

Согласно опубликованной сегодня экспресс-оценке Департамента статистики, внутренний валовой продукт (ВВП) во втором квартале сократился на 1,7% в годовом исчислении и вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что было ожидаемым. Таким образом, экономика Эстонии вышла из девятимесячного спада, по крайней мере, по предварительным данным. Замедляется и спад ВВП в годовом исчислении.