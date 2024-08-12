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Екатерина Мереминская

12 августа 2024 в 12:21









Цены на газ растут в ЕС из-за событий в России

Ключевая для транзита через Украину российская газовая станция оказалась под контролем ВСУ. Фото: Анатолий Жданов, Scanpix

Россия продолжает поставлять газ через Украину через удерживаемую ВСУ станцию, но в меньшем объеме. Рынок все еще неспокоен, цены растут в понедельник в Германии и Франции. До Эстонии рост цен тоже может докатиться.

Цены на энергоносители в Европе растут из-за риска остановки или более резкого снижение поставок из России, шедших через Украину. В понедельник годовые цены на электроэнергию выросли в Германии и Франции, передает Bloomberg, а фьючерсы на год торговались на самом высоком уровне с июня. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 2% до 41,2 евро за мегаватт-час (около 460 долларов за тысячу кубометров).

Волнение участников рынка вызвано ситуацией в России, в приграничных регионах которой уже шестой день продолжается наступательная операция ВСУ. Украинская армия в первые же сутки установила контроль над газоизмерительной станцией «Суджа» в одноименном городе. Эта станция на газопроводе «Союз» обеспечивает контроль за единственным работающим маршрутом, по которому газ из России поступает в Украину и далее идет в Европу. Потеряв доступ к станции, «Газпром» может остановить прокачку, посчитали аналитики.

Пока транзит продолжается, но его объемы снизились. В четверг они упали на 12% по сравнению со среднесуточным в 2024 году. Сейчас подача немного увеличена, но все еще остается ниже нормы. «"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 39,6 миллиона кубометров на 12 августа», – сообщил журналистам представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. В воскресенье поставки были 39,3 миллиона кубометров.

«Я не ожидаю значительного роста цен на газ в Европе, поскольку общий спрос примерно на 20% ниже среднего пятилетнего показателя (2017-2021 гг.), а поставки газа Россией некоторым покупателям в Центральной Европе значительно сократились. Например, в прошлом году он составил менее 14 млрд кубометров или менее 10% от общего объема экспорта России в Европу до войны в 2021 году», – комментирует ДВ эксперт по энергетике и кросс-товарам международной аналитической организации ICIS Аура Сабадуc.

«Однако, хотя нет никаких фундаментальных причин для повышения цен до необоснованных уровней, возможно, что окончание транзитного соглашения может создать волатильность, то есть цены могут начать колебаться. Мы уже видим, как цены на газ зависят от геополитических событий (война России в Украине, конфликт на Ближнем Востоке), и эта тенденция, вероятно, сохранится, особенно если мы увидим больше геополитической турбулентности в ближайшие месяцы/годы. Это отразится на цене сжиженного природного газа (СПГ), продаваемого на мировом рынке. Это может привести к росту цен, но он, скорее всего, будет недолгим, учитывая, что с 2025 года ожидается больше поставок СПГ на мировые рынки», – говорит она.

«Что касается Эстонии, страна не получает российский газ через Украину или через какую-либо другую инфраструктуру. Однако она может получать российский СПГ, импортируемый через Финляндию, и косвенно может столкнуться с непредсказуемостью цен в результате геополитических событий», – не исключает Сабадус.

«Мы внимательно следим за ситуацией, – ответил ДВ представитель Еврокомиссии. – По последним данным, потоки газа на пункте в Судже между российско-украинской границей были стабильными. Таким образом, нет никаких перебоев или влияния на безопасность поставок газа для Европы».

Контракт на транзит газа между Россией и Украиной должен закончиться 31 декабря 2024 года. И продлевать его не намерена ни одна из сторон. «Наша позиция в отношении истечения срока действия соглашения не изменилась. ЕС готовился к этому сценарию в течение многих месяцев, и, как несколько раз говорила комиссар по энергетике Кадри Симсон, и мы можем повторить, ЕС готов жить без этого российского газа. Благодаря нашим приготовлениям и усилиям по диверсификации Европа сможет удовлетворить свой спрос на следующую зиму и пополнить свои газовые хранилища весной 2025 года. Мы очень тесно сотрудничаем с государствами-членами, особенно с теми, которые больше всего затронуты этим транзитным соглашением, по их вариантам диверсификации», – продолжил пресс-секретарь Еврокомиссии.

«В духе нашего плана REPowerEU, согласованного всеми 27 государствами-членами, Комиссия не будет подталкивать Украину к столу переговоров с Россией о продлении этого соглашения о транзите газа», – резюмировал он. Тем не менее, в ЕС остаются страны, зависящие от российского газа. Это в первую очередь Австрия, доля России в импорте которой с начала войны выросла и достигала 93% в декабре 2023 года.