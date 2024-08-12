    ФОТО: в квартале Теллискиви начнется строительство коммерческой недвижимости

    Строительные работы начнутся в начале этой осени, а завершение здания планируется на начало лета 2025 года.Фото: Pressifoto

    Осенью в квартале Теллискиви начнется строительство здания рядом с рынком Балтийского вокзала. Новое здание добавит 1800 м² коммерческих площадей, а также торговые помещения на первом этаже.

    На сегодняшний день треть планируемых площадей уже предварительно забронирована. В ходе строительства будут восстановлены стены из царского известняка, к которым добавится современная архитектурная часть здания, сообщается в пресс-релизе.
    Архитектурное решение разработано бюро Kadarik Tüür Arhitektid. По словам ведущего архитектора Михкеля Тюйра, здание играет важную роль в формировании облика района и соединении с улицей Reisijate на стороне рынка Балтийского вокзала.
    Расширение здания откроет два прохода по периметру: один будет располагаться в центре здания, обеспечивая круглосуточное движение между парком Теллискиви и территорией рынка Балтийского вокзала, а второй – в известняковой части здания, выходящей на сторону Творческого городка, создавая диагональный вид на парк Теллискиви.
    «На первом высоком этаже мы сохраним царский известняк, добавив активные коммерческие пространства и жизнь на улицу. Большие стеклянные поверхности создадут разнообразные возможности для взаимодействия с уличным пространством», – отметил Тюйр.
    3 фото
    В западной части здания на известняковой основе появится ступенчатая конструкция с треугольными террасами, которая будет простираться на пять этажей. Эти террасы будут служить открытыми площадками для офисов, предлагая дополнительное пространство для работников здания. Фасад будет выполнен в объемном решении – офисные пространства с ленточными окнами будут идти под углом, создавая защитные выступы над окнами, что обеспечит пассивное охлаждение внутренних помещений.
    «Мы оставили много гибкости в интерьере помещений, что дает возможность новым коммерческим площадям развиваться в соответствии с потребностями», – добавил Тюйр.
    В ближайшие годы территория квартала Теллискиви станет многогранным городским пространством, где будет создано более 20 000 квадратных метров коммерческих площадей, значительно увеличатся зеленые зоны благодаря ландшафтной архитектуре, поддерживающей биоразнообразие, и появятся возможности для активного взаимодействия внутри сообщества, сообщается в пресс-релизе. Этим летом парковка в центре района была преобразована в парк, а также был открыт проход от просторного производственного цеха, известного как здание М, до падел-кортов.
    Строительные работы начнутся в начале этой осени, а завершение здания планируется на начало лета 2025 года.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Новый Закон о лесе вводит более строгие ограничения
Цены на газ растут в ЕС из-за событий в России
Китай признал: газопровод Balticconnector повредило судно под флагом Гонконга
Эпицентр
Олимпийское золото не прокормит: эстонские чемпионы выбирают предпринимательство
Эстонские олимпийские чемпионы не купаются в деньгах лишь за счет государственной поддержки – многие из них нашли себя в предпринимательстве. «Будучи спортсменом ты приносишь большие жертвы и откладываешь многое в сторону, чтобы достичь своей цели – на работе то же самое. У меня высокая толерантность к рутине и стрессу», – говорит Тыну Тынисте.
Эстонские олимпийские чемпионы не купаются в деньгах лишь за счет государственной поддержки – многие из них нашли себя в предпринимательстве. «Будучи спортсменом ты приносишь большие жертвы и откладываешь многое в сторону, чтобы достичь своей цели – на работе то же самое. У меня высокая толерантность к рутине и стрессу», – говорит Тыну Тынисте.
Все большие материалы
Инвестор
Nvidia завершила неделю с убытком
По итогам изменчивой и сложной недели акции производителя микросхем Nvidia закрылись с недельным убытком в 2%, сообщает Yahoo Finance.
По итогам изменчивой и сложной недели акции производителя микросхем Nvidia закрылись с недельным убытком в 2%, сообщает Yahoo Finance.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: авансовый налог – жестокая реальность или приглашение к дискуссии?
Новый климатический закон – беззубый или реалистичный, и кто спасет эстонскую экономику?
Новый климатический закон – беззубый или реалистичный, и кто спасет эстонскую экономику?
Все подкасты ДВ
Mнения
Делов-то: авансовый налог – жестокая реальность или приглашение к дискуссии?
Новый климатический закон – беззубый или реалистичный, и кто спасет эстонскую экономику?
Новый климатический закон – беззубый или реалистичный, и кто спасет эстонскую экономику?
Все мнения
Интервью
Вадим Белобровцев: «Честнее было бы совсем закрыть границу с Россией»
Какие альтернативы бюджетному плану правительства могут предложить оппозиционные партии, что происходит на границе с Россией, как стимулировать бизнес и как относиться к межпартийным «трансферам»? Об этом ДВ побеседовали с депутатом Рийгикогу от Центристской партии Вадимом Белобровцевым.
Какие альтернативы бюджетному плану правительства могут предложить оппозиционные партии, что происходит на границе с Россией, как стимулировать бизнес и как относиться к межпартийным «трансферам»? Об этом ДВ побеседовали с депутатом Рийгикогу от Центристской партии Вадимом Белобровцевым.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект