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12 августа 2024 в 11:15









ФОТО: в квартале Теллискиви начнется строительство коммерческой недвижимости

Строительные работы начнутся в начале этой осени, а завершение здания планируется на начало лета 2025 года. Фото: Pressifoto

Осенью в квартале Теллискиви начнется строительство здания рядом с рынком Балтийского вокзала. Новое здание добавит 1800 м² коммерческих площадей, а также торговые помещения на первом этаже.

На сегодняшний день треть планируемых площадей уже предварительно забронирована. В ходе строительства будут восстановлены стены из царского известняка, к которым добавится современная архитектурная часть здания, сообщается в пресс-релизе.

Архитектурное решение разработано бюро Kadarik Tüür Arhitektid. По словам ведущего архитектора Михкеля Тюйра, здание играет важную роль в формировании облика района и соединении с улицей Reisijate на стороне рынка Балтийского вокзала.

Расширение здания откроет два прохода по периметру: один будет располагаться в центре здания, обеспечивая круглосуточное движение между парком Теллискиви и территорией рынка Балтийского вокзала, а второй – в известняковой части здания, выходящей на сторону Творческого городка, создавая диагональный вид на парк Теллискиви.

«На первом высоком этаже мы сохраним царский известняк, добавив активные коммерческие пространства и жизнь на улицу. Большие стеклянные поверхности создадут разнообразные возможности для взаимодействия с уличным пространством», – отметил Тюйр.

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В западной части здания на известняковой основе появится ступенчатая конструкция с треугольными террасами, которая будет простираться на пять этажей. Эти террасы будут служить открытыми площадками для офисов, предлагая дополнительное пространство для работников здания. Фасад будет выполнен в объемном решении – офисные пространства с ленточными окнами будут идти под углом, создавая защитные выступы над окнами, что обеспечит пассивное охлаждение внутренних помещений.

«Мы оставили много гибкости в интерьере помещений, что дает возможность новым коммерческим площадям развиваться в соответствии с потребностями», – добавил Тюйр.

В ближайшие годы территория квартала Теллискиви станет многогранным городским пространством, где будет создано более 20 000 квадратных метров коммерческих площадей, значительно увеличатся зеленые зоны благодаря ландшафтной архитектуре, поддерживающей биоразнообразие, и появятся возможности для активного взаимодействия внутри сообщества, сообщается в пресс-релизе. Этим летом парковка в центре района была преобразована в парк, а также был открыт проход от просторного производственного цеха, известного как здание М, до падел-кортов.

Строительные работы начнутся в начале этой осени, а завершение здания планируется на начало лета 2025 года.