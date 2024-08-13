    Суд велел Департаменту конкуренции заново рассмотреть ходатайство Eesti Post

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Таллиннский административный суд велел Департаменту конкуренции заново рассмотреть поданное госкомпанией Eesti Post ходатайство об увеличении ей на 400 000 евро компенсации за предоставление универсальной почтовой услуги, т.е. за отправку писем и посылок.

    Такое решение суд первой инстанции принял в понедельник, 12 августа, передает rus.err.ee.
    «Но важно учитывать, что оно не вступило в законную силу. Апелляция на это решение может быть подана в Таллиннский окружной суд не позднее 11 сентября», – сообщили в пресс-службе суда.
    Причиной судебного спора стал размер компенсации, полученной госкомпанией за предоставление универсальной почтовой услуги в 2021 году. По решению Департамента конкуренции, Eesti Post было выплачено 1,1 млн евро, но само почтовое предприятие рассчитывало получить 1,5 млн евро.

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