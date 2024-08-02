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Пирет Хартман

2 августа 2024 в 9:00









Министр Хартман: время для выхода Eesti Post на биржу еще не наступило

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия). Фото: Liis Treimann

По словам министра регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия), возглавляемое ею министерство действительно анализирует приватизацию Eesti Post через биржу, но это не произойдет раньше 2026 года.

Eesti Post как компания имеет большой потенциал, но кроме развития коммерческих возможностей, с точки зрения государства самым важным является предоставление общественных услуг. Это включает в себя непрерывное, качественное и доступное предоставление универсальной почтовой услуги.