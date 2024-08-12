Кристьян Пеяске: да, Эстония дорогая. Очень дорогая

«За два часа в Ласна съели все устрицы!», или Как в кризис управлять рестораном в спальном районе?

Подорожание электричества, уменьшение числа туристов и рост налогов серьезно сказались на ресторанной индустрии Таллинна: в центре многие заведения меняют формат, закрываются или оптимизируют расходы. Не менее сложно приходится и ресторанам в крупнейшем спальном районе столицы Ласнамяэ, изначально рассчитанным на местных жителей.