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15 августа 2024 в 8:55









Растет безработица среди молодежи

Заметнее всего безработица выросла среди молодежи, то есть среди людей в возрасте 15–24 лет. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, во втором квартале 2024 года уровень безработицы составил 7,6%, уровень трудовой занятости — 69,7% и уровень участия в рабочей силе — 75,4%.

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева пояснила, что по сравнению с предыдущим кварталом число безработных сократилось на 1100 человек: «По сравнению со вторым кварталом прошлого года, безработных стало на 7600 человек больше. Уровень безработицы составил 7,6%, т. е. на 0,2 процентных пункта ниже, чем в первом квартале».

Аналитик пояснила, что заметнее всего безработица выросла среди молодежи, то есть среди людей в возрасте 15–24 лет. «По сравнению с первым кварталом безработных молодых людей стало на 5500 больше, а по сравнению со вторым кварталом прошлого года – на 4800 больше», – сказала она, добавив, что также увеличилось число людей, которые были безработными в течение года и более.

Безработных в возрасте 25–49 лет во втором квартале было на 4200 меньше, чем в первом, но в годовом сравнении их все равно оказалось на 6100 больше. «Среди 50–74-летних количество безработных сократилось как поквартально, так и по сравнению с прошлым годом. Уровень безработицы среди мужчин и женщин во втором квартале был примерно одинаковым: 7,6% среди мужчин и 7,5% среди женщин», – уточнила Вассильева.

Число занятых увеличилось за квартал во всех секторах

По сравнению с первым кварталом число занятых увеличилось на 13 200 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года занятость увеличилась на 11 700 человек. Уровень трудовой занятости, т. е. доля занятых, среди лиц в возрасте 15–74 лет, составил 69,7%, что на 0,5 процентных пункта выше, чем годом ранее, и на 1,3 процентных пункта выше, чем в первом квартале текущего года.

«За квартал число занятых увеличилось во всех секторах. В промышленности и строительстве добавилось 6900 человек, в секторе услуг – 5200, в секторе сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства – 1000, – рассказала Вассильева. – Однако, если мы посмотрим только на наемных работников, по сравнению с первым кварталом их число в промышленности и строительстве несколько снизилось. По сравнению с предыдущим годом количество занятых в промышленности и строительстве сократилось на 5800 человек, а занятость в других отраслях увеличилась».

По регионам за квартал показатели занятости выросли в Харьюмаа (но не в Таллинне), Ида-Вирумаа и Южной Эстонии, а снизились прежде всего в Таллинне и Западной Эстонии. Увеличение числа занятых имело место в первую очередь за счет предпринимателей. Если год назад предприниматели составляли 10,6% всех занятых, то во втором квартале этого года их доля составила 13,4%.

Приток рабочей силы на рынок продолжается

Уровень участия в рабочей силе, который показывает, какая доля населения в возрасте 15–74 лет экономически активна, то есть работает (относится к занятым), либо хочет работать и ищет работу (относится к безработным), увеличивается третий квартал подряд, во втором квартале этого года впервые превысив порог в 75%.

«Это на 1,2 процентных пункта выше, чем в предыдущем квартале, а также годом ранее — оба показателя составляли 74,2%. В то же время количество неактивных людей на рынке труда сократилось. По сравнению с первым кварталом неактивных людей стало на 12 100 меньше. По сравнению со вторым кварталом прошлого года их стало меньше на 9600», — отметила Вассильева.