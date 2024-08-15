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Дмитрий Фефилов

15 августа 2024 в 6:32









Для восстановления рынка труда потребуется время

Рост налогов может вынудить людей начать искать дополнительную работу. Фото: Andras Kralla

По прогнозам, в августе число безработных останется на уровне 50 000 человек, но осенью ожидается рост безработицы, говорит руководитель отдела службы занятости Кассы безработных Анники Паулус.

По словам специалиста, работу сегодня ищут активно и уже меньше выбирают, снижая свои требования: «Соотстветсвенно у работодателей сейчас выбор больше». Паулус добавила, что по сравнению с июлем прошлого года и прошлым месяцем, предложений о работе все-таки больше.