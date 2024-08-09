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Койт Бринкманн

9 августа 2024 в 5:48









Владельцы эстонской судоходной компании, отправляющей суда в российские порты, получили 50 млн евро дивидендов

На этой неделе у крупного игрока на европейском рынке Hansa Shipping 20 судов либо направляются в российские порты, либо возвращаются оттуда. Фото: Raul Mee

После начала полномасштабной войны России против Украины у Hansa Shipping, занимающейся рейсами в российские порты, резко выросла выручка и прибыль, а владельцам в прошлом году было выплачено в виде дивидендов 50 миллионов евро.

Суда компании в основном курсируют между европейскими портами, при этом многие из них перевозят грузы в Россию и обратно на запад.