Владельцы эстонской судоходной компании, отправляющей суда в российские порты, получили 50 млн евро дивидендов
На этой неделе у крупного игрока на европейском рынке Hansa Shipping 20 судов либо направляются в российские порты, либо возвращаются оттуда.Фото: Raul Mee
После начала полномасштабной войны России против Украины у Hansa Shipping, занимающейся рейсами в российские порты, резко выросла выручка и прибыль, а владельцам в прошлом году было выплачено в виде дивидендов 50 миллионов евро.
Суда компании в основном курсируют между европейскими портами, при этом многие из них перевозят грузы в Россию и обратно на запад.
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