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22 августа 2024 в 9:48









В Таллинне закрывается всемирно известный пивной бар

Бар BrewDog в Лондоне. Фото иллюстративное. Фото: Claudio Divizia

Пивной бар BrewDog, расположенный в таллиннском районе Ротерманн, объявил о своем закрытии в конце августа.

Таллиннский бар BrewDog объявил на своей странице в Facebook, что последний день его работы – 30 августа, передает Rus.Postimees.

BrewDog – всемирно известная сеть пивных из Шотландии. Компания была основана в 2007 году Джеймсом Уоттом и Мартином Дики, и с тех пор круг владельцев бизнеса расширялся.

По данным BBC, в прошлом году компания понесла убытки в размере 24 миллионов фунтов стерлингов и заявила, что в этом году намерена снова наращивать прибыль.

Бары BrewDog работают по франшизе.