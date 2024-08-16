    На Чудском озере появится спа-отель

    Эскиз планируемого отеля.Фото: KUU arhitektid

    Фирма-застройщик спа-отеля в деревне Уускюла на северном берегу Чудского озера заключила договор генерального подряда на строительство комплекса со строительными компаниями Embach Ehitus и Nordecon.

    По условиям договора, спа-отель на месте бывшей базы отдыха Силламяэского химического комбината в волости Алутагузе должен быть построен к лету 2026 года, передает rus.err.ee.
    Стоимость договора составляет 28 млн евро (без налога с оборота), из которых 13 млн евро выделено из Фонда справедливого перехода ЕС.
    Отель рассчитан на 97 номеров, в нем будет ресторан, два лаунжа, многофункциональный зал для семинаров, спа-комплекс с бассейном и двумя спа-сьютами, а также зона для процедур.
    По утверждению застройщика, спа-отель будет приносить государству и волости Алутагузе около двух миллионов евро в виде прямых налогов и создаст около сотни рабочих мест (включая сезонные и смежные рабочие места).

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