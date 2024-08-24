    Витсур: повышение налогов не вернет экономику к росту

    Хейдо Витсур. Фото: Andres Haabu

    По мнению известного эстонского экономиста Хейдо Витсура, приоритеты нынешнего правительства, заключающиеся в балансировке бюджета путем повышения налогов, заведут национальную экономику в тупик, передает rus.err.ee.

    «Я не понимаю этого. Для меня важно возвращение Эстонии на траекторию экономического роста. Я не зря сказал, что наша траектория была рост на 3% в год - нам удавалось с этим жить. Теперь вместо роста на 3% у нас спад на 1-1,5%, разница [с долгосрочной траекторией] почти 5%, и с этим мы жить не сможем и урезать [государственные расходы] в таком объеме тоже не сможем», – сказал Витсур в передаче Reedene Intervjuu на радиостанции Vikerraadio.
    «Если мы начнем это исправлять повышением налогов и цен, то, по моему мнению, мы не улучшим, а ухудшим ситуацию. Миллиард или два [бюджетного дефицита]... Я бы даже не побоялся превысить эти 3% (максимальный размер дефицита госбюджета в виде 3% ВВП, разрешенный правилами ЕС - ред.), потому что в Европе больше тех, кто это превысил, чем тех, кто не превысил. Нет почти никого, кто не превысил бы эту границу - все [это делали] в той или иной ситуации», – продолжил Витсур.
    По его мнению, кризис в эстонской экономике, рецессия в которой продолжается уже 10 кварталов подряд, в основном связан с неправильной политикой правительства:
    «Это в значительной мере наши собственные действия, начиная с того, что не пришли на помощь своим предприятиям во время топливного кризиса в том объеме, в каком это сделали большинство европейских стран. Этот рост цен у нас длился годами, мы стали страной с ценами выше среднего по Европе, такой же дорогой, как Италия, экономика которой заметно сильнее нашей. И теперь нам крайне сложно конкурировать при таком уровне цен».

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