  OMX Baltic−0,08%297,03
  OMX Riga−0,54%914,84
  OMX Tallinn0,4%2 034,7
  OMX Vilnius0,14%1 221,09
  S&P 5001,5%6 465,77
  DOW 302,06%45 707,06
  Nasdaq 1,71%21 460,45
  FTSE 1000,13%9 321,4
  Nikkei 2250,05%42 633,29
  CMC Crypto 2000,00%0,00
  USD/EUR0,00%0,85
  GBP/EUR0,00%1,15
  EUR/RUB0,00%94,42
  22.08.25, 18:22

Пауэлл дал зеленый свет снижению процентных ставок в сентябре

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил в пятницу в своей речи на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что прогнозы по экономике и изменение баланса рисков могут оправдать нынешнюю позицию ФРС в отношении изменения процентных ставок.
В пятницу, 22 августа 2025 года, американские акции открылись ростом после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле.
  • В пятницу, 22 августа 2025 года, американские акции открылись ростом после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле.
  • Foto: Getty Images/AFP/Scanpix
В пятничной речи, посвященной как экономическим перспективам, так и новой политике ФРС, Пауэлл отметил, что инфляционные риски по-прежнему смещены в сторону роста. Он добавил, что инфляционное давление, связанное с тарифами, теперь отчетливо заметно.
