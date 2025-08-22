Пауэлл дал зеленый свет снижению процентных ставок в сентябре

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил в пятницу в своей речи на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что прогнозы по экономике и изменение баланса рисков могут оправдать нынешнюю позицию ФРС в отношении изменения процентных ставок.
- В пятницу, 22 августа 2025 года, американские акции открылись ростом после выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле.
В пятничной речи, посвященной как экономическим перспективам, так и новой политике ФРС, Пауэлл отметил, что инфляционные риски по-прежнему смещены в сторону роста. Он добавил, что инфляционное давление, связанное с тарифами, теперь отчетливо заметно.
