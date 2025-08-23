Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,08%297,03
  • OMX Riga−0,54%914,84
  • OMX Tallinn0,4%2 034,7
  • OMX Vilnius0,14%1 221,09
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,05%42 633,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,18
  • OMX Baltic−0,08%297,03
  • OMX Riga−0,54%914,84
  • OMX Tallinn0,4%2 034,7
  • OMX Vilnius0,14%1 221,09
  • S&P 5001,52%6 466,91
  • DOW 301,89%45 631,74
  • Nasdaq 1,88%21 496,54
  • FTSE 1000,13%9 321,4
  • Nikkei 2250,05%42 633,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%94,18
  • 23.08.25, 14:23

Трамп пока не определился, вводить ли «массивные санкции» против Москвы

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США пообещал через две недели решить, станет ли он вводить «массивные санкции» против Москвы или не будет предпринимать ничего, передает DW.
Президент США Дональд Трамп.
  • Президент США Дональд Трамп.
  • Foto: Brian Jason
Комментируя продвижение усилий по мирному урегулированию в Украине и возможность введения новых санкций против России в случае ее нежелания способствовать этому процессу, президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, заявил, что определится с мерами в этой связи через две недели.
По его словам, Соединенные Штаты могут ввести «массивные санкции» против России – или же не предпринять «ничего». «Для танго нужны двое», – цитирует Трампа агентство AFP. Отмечается, что на общение с журналистами в Белом доме американский лидер пришел в кепке с надписью «Трамп был прав во всем». «Через две недели мы узнаем, по какому пути я пойду, – продолжил президент США. – Это означает, (что мы узнаем. - Ред.), будут ли введены массивные санкции или массивные тарифные пошлины, или и то, и другое. Или мы не станем делать ничего и скажем: «Это ваша борьба».
Подготовка Трампом встречи между Путиным и Зеленским

Статья продолжается после рекламы

18 августа Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого он сообщил, что начал готовить встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского, после которой должен состояться трехсторонний саммит с участием президентов России, Украины и США.
Где и когда может пройти эта встреча, пока неизвестно. В качестве вероятных площадок назывались Женева, Будапешт, Рим. Россия также предложила встретиться в Москве, однако Зеленский это категорически отверг. 20 августа на пресс-конференции в Киеве, где присутствовал корреспондент DW, украинский лидер подчеркнул, что согласен на проведение встречи с Путиным на тему мирного урегулирования в Украине на территории Австрии, Швейцарии или Турции, но не в Венгрии или России.
Президент Украины неоднократно обвинял Москву в том, что она уклоняется от переговоров о завершении войны.
Лавров: Встреча Путина и Зеленского пока не запланирована
Во время общения с журналистами 22 августа глава Белого дома, пытаясь подчеркнуть сложность организации встречи между российским и украинским президентами, сравнил Путина и Зеленского с маслом и уксусом.
«Знаете, это немного похоже на масло и уксус. Они не слишком хорошо ладят друг с другом по понятным причинам», – цитирует Трампа телеканал CNN. «Посмотрим, придется ли мне там (на встрече Путина с Зеленским. - Ред.) присутствовать. Я бы предпочел не присутствовать. Я бы хотел, чтобы они провели встречу и посмотрели, как у них получится», – добавил Трамп.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил телеканалу NBC News, что встреча между Путиным и Зеленским «не запланирована». «Президент Путин четко сказал, что он готов к встрече при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка», – заявил Лавров. Пока ее нет, отметил российский министр.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Mнения
  • 22.08.25, 17:09
Делов-то: заговор или раздолбайство? Гадаем на Трампа и Euribor
В свежем выпуске подкаста «Делов-то»: Трамп встретился с Путиным и Зеленским, но ближе ли теперь конец войны? Телефонные мошенники грабят заводы, а Алар Карис все не может забыть «единорогов».
Новости
  • 19.08.25, 11:09
Встреча Украины и США: европейские лидеры поддержали Зеленского
Президент США Дональд Трамп оценил свою встречу с европейскими лидерами, президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Марком Рютте, состоявшуюся в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, как «очень плодотворную» и заявил по итогам саммита о начале подготовки переговоров между Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.
Новости
  • 18.08.25, 16:31
Трамп: Украина могла бы отказаться от Крыма и вступления в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский может завершить войну в стране «практически немедленно», или же он может продолжить сражаться. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social ранним утром в понедельник, 18 августа.
Новости
  • 17.08.25, 11:38
Трамп хочет провести саммит с Путиным и Зеленским. Путин требует отдать ему Донецкую область
Глава Белого дома хочет провести 22 августа трехсторонний саммит с президентами РФ и Украины, пишет Axios. Зеленский отказался отдать Путину Донецкую область, отмечает собеседник Reuters.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 21.08.25, 06:00
Два 18-летних парня построили бизнес, в который никто не верил
2
Новости
  • 21.08.25, 13:47
Шведы сокращают четверть работников эстонской промышленной компании
3
Эпицентр
  • 22.08.25, 07:00
«Я не хочу, чтобы мои дети ссорились». Разбогатевшие эстонцы чаще спорят о наследстве
4
Новости
  • 19.08.25, 16:15
Эти выходные принесут Таллинну почти миллион евро
5
Эпицентр
  • 21.08.25, 18:19
Сотни тысяч похищены у Hekotek в результате кибератаки. Владелец винит финдиректора
6
Новости
  • 21.08.25, 17:30
ИТ-гигант сокращает в Эстонии треть сотрудников

Последние новости

Новости
  • 23.08.25, 14:23
Трамп пока не определился, вводить ли «массивные санкции» против Москвы
Новости
  • 23.08.25, 14:10
Быстрый рост зарплат закончился. «С руководителями среднего звена и топ-специалистами ситуация иная»
Новости
  • 23.08.25, 13:03
Девелопер: цены нереалистично занижены, конкурировать невозможно
Новости
  • 23.08.25, 11:47
Касса здоровья намерена увеличить списки семейных врачей за счёт ИИ
Новости
  • 22.08.25, 19:09
Строительные работы в принадлежащем Сыырумаа ТЦ Foorum вынуждают магазины покидать центр
Биржа
  • 22.08.25, 18:22
Пауэлл дал зеленый свет снижению процентных ставок в сентябре
Новости
  • 22.08.25, 17:39
«Явная угроза финансовому сектору». Суд пока оставил в силе лицензию платежному учреждению
Mнения
  • 22.08.25, 17:09
Делов-то: заговор или раздолбайство? Гадаем на Трампа и Euribor

Сейчас в фокусе

Завещание, составленное дома, действительно в течение шести месяцев.
Эпицентр
  • 22.08.25, 07:00
«Я не хочу, чтобы мои дети ссорились». Разбогатевшие эстонцы чаще спорят о наследстве
Руководитель Hekotek Хейки Эйнпауль считает, что наибольшим источником риска при кибермошенничестве по-прежнему остаётся человек, находящийся за экраном. «Наш сотрудник был на месте, наблюдал за происходящим и помогал преступнику», — говорит он.
Эпицентр
  • 21.08.25, 18:19
Сотни тысяч похищены у Hekotek в результате кибератаки. Владелец винит финдиректора
Одноклассники и бизнес-партнёры из Рапламаа Йоозеп Кальюла (слева) и Оливер Себастьян Ламп считают своими главными бизнес-ориентирами Олега Гросса, а также бизнес-партнёров Sumena и IT-предпринимателей Рене Орумана и Маттиаса Мёльдера.
Эпицентр
  • 21.08.25, 06:00
Два 18-летних парня построили бизнес, в который никто не верил
Присяжный адвокат, партнер Sadekov Advokaadibüroo Владимир Садеков. Foto: Елена Кулль
Подсказка
  • 22.08.25, 06:00
Налоговые приключения, или Как вместо успеха не попасть под стражу
В 2015 году индийская крупная компания HCL Technologies открыла в Ülemiste City центр ИТ-разработок, на открытии которого присутствовал в том числе президент Тоомас Хендрик Ильвес.
Новости
  • 21.08.25, 17:30
ИТ-гигант сокращает в Эстонии треть сотрудников
Завод пластиковых деталей-
Новости
  • 21.08.25, 13:47
Шведы сокращают четверть работников эстонской промышленной компании
Председатель правления Alexela Марти Хяэль.
Новости
  • 22.08.25, 12:45
Марти Хяэль раскритиковал Elering и Министерство климата
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.
  • KM
Content Marketing
  • 18.08.25, 11:05
Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025