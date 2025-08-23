Трамп пока не определился, вводить ли «массивные санкции» против Москвы

Выступая перед журналистами в Белом доме, президент США пообещал через две недели решить, станет ли он вводить «массивные санкции» против Москвы или не будет предпринимать ничего, передает DW.
- Президент США Дональд Трамп.
- Foto: Brian Jason
Комментируя продвижение усилий по мирному урегулированию в Украине и возможность введения новых санкций против России в случае ее нежелания способствовать этому процессу, президент США Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, заявил, что определится с мерами в этой связи через две недели.
По его словам, Соединенные Штаты могут ввести «массивные санкции» против России – или же не предпринять «ничего». «Для танго нужны двое», – цитирует Трампа агентство AFP. Отмечается, что на общение с журналистами в Белом доме американский лидер пришел в кепке с надписью «Трамп был прав во всем». «Через две недели мы узнаем, по какому пути я пойду, – продолжил президент США. – Это означает, (что мы узнаем. - Ред.), будут ли введены массивные санкции или массивные тарифные пошлины, или и то, и другое. Или мы не станем делать ничего и скажем: «Это ваша борьба».
Подготовка Трампом встречи между Путиным и Зеленским
18 августа Трамп провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого он сообщил, что начал готовить встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского, после которой должен состояться трехсторонний саммит с участием президентов России, Украины и США.
Где и когда может пройти эта встреча, пока неизвестно. В качестве вероятных площадок назывались Женева, Будапешт, Рим. Россия также предложила встретиться в Москве, однако Зеленский это категорически отверг. 20 августа на пресс-конференции в Киеве, где присутствовал корреспондент DW, украинский лидер подчеркнул, что согласен на проведение встречи с Путиным на тему мирного урегулирования в Украине на территории Австрии, Швейцарии или Турции, но не в Венгрии или России.
Президент Украины неоднократно обвинял Москву в том, что она уклоняется от переговоров о завершении войны.
Лавров: Встреча Путина и Зеленского пока не запланирована
Во время общения с журналистами 22 августа глава Белого дома, пытаясь подчеркнуть сложность организации встречи между российским и украинским президентами, сравнил Путина и Зеленского с маслом и уксусом.
«Знаете, это немного похоже на масло и уксус. Они не слишком хорошо ладят друг с другом по понятным причинам», – цитирует Трампа телеканал CNN. «Посмотрим, придется ли мне там (на встрече Путина с Зеленским. - Ред.) присутствовать. Я бы предпочел не присутствовать. Я бы хотел, чтобы они провели встречу и посмотрели, как у них получится», – добавил Трамп.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил телеканалу NBC News, что встреча между Путиным и Зеленским «не запланирована». «Президент Путин четко сказал, что он готов к встрече при условии, что у этой встречи действительно будет повестка дня, президентская повестка», – заявил Лавров. Пока ее нет, отметил российский министр.
