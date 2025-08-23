Назад 23.08.25, 11:47 Касса здоровья намерена увеличить списки семейных врачей за счёт ИИ Председатель правления Кассы здоровья Райн Лаане рассказал, что списки пациентов у семейных врачей станут больше, потому что врачи начнут использовать систему искусственного интеллекта, которая ускорит их работу.

Председатель правления Кассы здоровья Райн Лаане.

Foto: Andras Kralla

Напомним, в пятницу Совет Кассы здоровья одобрил план финансирования на ближайшие четыре года, согласно которому ежегодный дефицит будет составлять 100 млн евро вместо 170 млн, писали «Деловые ведомости».

«Мы показали, как эстонское здравоохранение может выжить в несколько более стесненных условиях таким образом, чтобы интересы людей не пострадали, а система в целом работала эффективнее. Мы сделали три принципиальных изменения», — сказал уходящий с поста руководителя Кассы здоровья Райн Лаане.

По словам Лаане, тремя ключевыми изменениями являются укрепление первичной медицинской помощи, разработка обновленной модели финансирования и упорядочение данных. «Это долгая и трудная работа, и в этом я желаю моим нынешним и будущим бывшим коллегам сил и расторопности», — сказал в пятницу Лаане.

Статья продолжается после рекламы

Как передает rus.err.ee , семейные врачи начнут использовать искусственный интеллект.

«Поскольку, как известно, семейных врачей становится меньше, чем уходит на пенсию, мы считаем, что количество людей, включенных в списки, будет расти. Мы заявили, что Касса здоровья хочет создать для семейных врачей информационную систему, которая позволит им экономить время при работе, то есть эпикриз можно будет написать с помощью искусственного интеллекта. Может быть создана более удобная система, которая позволит получить обзор истории лечения пациента, а также принимать лучшие решения для лечения», – сказал Лаане.

«Это согласовано с семейными врачами. Я верю, что мы начнем продвигаться в умеренном темпе, когда программа будет готова. И другие последуют за теми семейными врачами, которые возьмут на себя большее количество пациентов и покажут, что это возможно», – добавил он.