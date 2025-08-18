Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда

Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?
- Foto: Incap Electronics Estonia OÜ
Весной представители Incap Electronics Estonia OÜ и Эстонской Кассы по безработице совместно разработали концепцию проекта. Недельной практике на предприятии, расположенном на Сааремаа, предшествовала подробная информационная сессия в Кассе по безработице, где рассказывали о работодателе. После этого четверо молодых людей отправились получать реальный опыт, благодаря чему двое из них нашли постоянную работу. «Работодатель остался очень доволен проектом и планирует повторить его», – рассказала Грете Покк, ведущий консультант Сааремааского отделения Кассы по безработице, участвовавшая в проекте.
Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным. «Проект очень нас вдохновил, поскольку мы дали молодым людям возможность получить реальный опыт работы и поддержали их в выборе будущей карьеры. Участники получили возможность познакомиться с производством электроники и спланировать свою трудовую деятельность», – пояснила Покк.
Когда все мотивированы, возможно много
От идеи до ее воплощения прошло несколько месяцев – в феврале компания Incap представила свою идею Кассе по безработице, а в марте состоялось посещение предприятия, где участники смогли увидеть рабочую среду и все процессы вблизи. На третьем этапе прошла недельная производственная практика, где у каждого участника программы был индивидуальный наставник, который поддерживал и инструктировал его. На протяжении пяти дней участники получили обширный обзор производства электроники, приобрели теоретические знания и практический опыт работы. Кроме того, молодые люди прошли базовое обучение производству, ознакомились с принципами трудового права, узнали о поддержке психического здоровья и организационной культуре Incap.
Подходящих соискателей помогла найти Касса по безработице. На участие в программе претендовали 15 молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не учатся и не активны на рынке труда. Руководитель по развитию бизнеса и производственный директор компании Incap представили им компанию, проект, цели и ожидаемые результаты. Тем, кого заинтересовала идея, было предложено прийти и ознакомиться с предприятием. На последнем этапе подготовки к проекту заинтересованные соискатели сообщили о своем желании участвовать консультанту Кассы по безработице, который передал информацию в Incap.
Каждый участник получил справку о прохождении производственного обучения и рекомендательное письмо, а некоторые из них начали карьеру в электронной промышленности. Проект объединил интересы Кассы по безработице, работодателя и молодых соискателей. «Можно сделать вывод, что, если все участники мотивированы, это приносит результаты и позволяет поддержать молодежь в начале трудового пути. Мы рады, что помогли Incap Estonia достичь поставленной цели», – сказала Грете Покк.
Интерес к электронной промышленности продолжает расти
У менеджера по персоналу Incap Electronics Estonia OÜ Кристи Стейнберг проект тоже оставил только хорошие впечатления. «Для нас важно внести вклад в образование будущего поколения, представив им сферу электроники и инженерии как привлекательную и перспективную возможность построить карьеру. Поэтому в рамках своих возможностей мы всегда поддерживаем инициативы и проекты, связанные с нашей сферой деятельности и развитием молодежи», – сказала она.
Например, коллектив предприятия по возможности посещает разные школы, где рассказывает об электронной промышленности и инженерии в целом. Также предприятие с радостью принимают молодежь, желающую познакомиться с производством на месте. «В мае наш руководитель по технологии принял участие в конкурсе машин Голдберга, где школьники могли проявить свою смекалку, технические знания и навыки командной работы. Лучшим командам мы подарили наборы Arduino Student Kit, чтобы вдохновить их на более глубокое изучение электроники и программирования. Подобные учебные материалы мы подарили также школе Люманда», – рассказала Кристи Стейнберг.
Компания Incap Electronics Estonia OÜ также поддерживает научно-образовательный стипендиальный проект Rakett69, дает возможность прохождения практики студентам университетов и сотрудничает с различными организациями, чтобы подчеркнуть важность образования в области электроники и инженерии. «Знакомя молодежь с работой инженера уже на уровне основной школы, мы помогаем преодолеть предубеждение, что это слишком сложная специальность, и повышаем интерес к сфере, которая позволяет создавать передовые технологии независимо от географического положения. Радостно видеть, что интерес к электронике с каждым годом растет», – добавила она.
Проект принес реальный опыт и дал работу
Весенний проект завершен, лето подходит к концу, и двое участников нашли себе подходящую работу, а Incap – столь нужных помощников. «Мы очень довольны новыми работниками. Оба мотивированы и хорошо влились в нашу команду. Участие в проекте дало им отличное представление о производственном процессе, так как они смогли приложить руку ко всем этапам производства. Это позволило и нам, и им сделать осознанный выбор, и они приступили к работе на наиболее подходящих и интересных для них должностях», – рассказала менеджер по персоналу Incap Electronics Estonia OÜ Кристи Стейнберг.
В ходе проекта стало ясно, что на Сааремаа, к сожалению, много молодых людей, которые не учатся и не работают, и часто достаточно простого внимания, небольшого толчка и мотивации, чтобы они вернулись на рынок труда или продолжили образование. «Для наших сотрудников роль учителя и наставника тоже стала интересным опытом», – сказала Кристи.
- Проект Incap Electronics Estonia OÜ начался с идеи директора по производству Исмо Кюллонена (на фото). К участию в нем приглашались молодые люди, которые закончили школу, но не знали, что делать дальше, или бросили учебу и нуждались в поддержке, чтобы укрепить уверенность в себе.
- Foto: RAIGO PAJULA
Сотрудничество с Кассой по безработице принесло ожидаемо хорошие результаты
Помощь Кассы по безработице сыграла в проекте большую роль. Совместно были определены рамки и содержание проекта, а Касса по безработице выбрала из числа своих клиентов подходящих молодых людей, которых ознакомили с проектом. «Мы уже много лет сотрудничаем с Кассой по безработице, и, как и раньше, на этот раз все прошло очень гладко», – благодарит партнеров Кристи Стейнберг.
Поскольку пилотный проект прошел успешно, не исключено, что он положит начало новой традиции. Incap Electronics Estonia OÜ призывает и другие компании проводить подобные проекты, поскольку молодые люди, только начавшие самостоятельную жизнь, обладают обширными знаниями в различных областях, но не имеют жизненного и профессионального опыта. Инновационные и перспективные компании могут им в этом помочь.
Если ваше предприятие хочет широко и подробно представить свою деятельность, свяжитесь свяжитесь сконсультантом для работодателей Кассы по безработицев вашем регионе.
Рада, что работодатель дал молодежи такую возможность
Татьяна Койт, наставник из отдела качества, осталась полностью довольна проектом. «Когда я впервые услышала о проекте, то была приятно удивлена, ведь это доказывает, что наша компания инвестирует в молодежь и стремится расширить их знания в области электроники в целом. В то время, когда большинство предприятий хотят нанять опытных сотрудников, Incap дает молодежи возможность прийти, познакомиться с работой, попробовать себя и, в случае успеха, присоединиться к нашему коллективу.
Лично я и раньше выступала в роли наставника. На предыдущем месте работы я была наставником молодежной дружины и руководила человеком с ограниченными возможностями. Несмотря на это, я была очень рада, что работодатель предоставил мне такую возможность здесь, в Incap. Приятно, что я могу поделиться знаниями и тем самым пробудить у кого-то интерес к электронике. Кто знает, может быть, благодаря таким программам кто-нибудь пойдет изучать инженерию».
