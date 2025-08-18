Назад KM 18.08.25, 11:05 Будущие работники в сфере электроники: как Incap и Касса по безработице помогают молодежи найти место на рынке труда Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?

Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным.

Foto: Incap Electronics Estonia OÜ

Весной представители Incap Electronics Estonia OÜ и Эстонской Кассы по безработице совместно разработали концепцию проекта. Недельной практике на предприятии, расположенном на Сааремаа, предшествовала подробная информационная сессия в Кассе по безработице, где рассказывали о работодателе. После этого четверо молодых людей отправились получать реальный опыт, благодаря чему двое из них нашли постоянную работу. «Работодатель остался очень доволен проектом и планирует повторить его», – рассказала Грете Покк, ведущий консультант Сааремааского отделения Кассы по безработице, участвовавшая в проекте.

Проект, инициированный работодателем и специально ориентированный на молодежь, стал для Кассы по безработице первым в своем роде и оказался очень успешным. «Проект очень нас вдохновил, поскольку мы дали молодым людям возможность получить реальный опыт работы и поддержали их в выборе будущей карьеры. Участники получили возможность познакомиться с производством электроники и спланировать свою трудовую деятельность», – пояснила Покк.

Когда все мотивированы, возможно много

От идеи до ее воплощения прошло несколько месяцев – в феврале компания Incap представила свою идею Кассе по безработице, а в марте состоялось посещение предприятия, где участники смогли увидеть рабочую среду и все процессы вблизи. На третьем этапе прошла недельная производственная практика, где у каждого участника программы был индивидуальный наставник, который поддерживал и инструктировал его. На протяжении пяти дней участники получили обширный обзор производства электроники, приобрели теоретические знания и практический опыт работы. Кроме того, молодые люди прошли базовое обучение производству, ознакомились с принципами трудового права, узнали о поддержке психического здоровья и организационной культуре Incap.

Статья продолжается после рекламы

Работодатель остался очень доволен проектом и планирует повторить его. Грете Покк Ведущий консультант Сааремааского отделения Эстонской Кассы по безработице

Подходящих соискателей помогла найти Касса по безработице. На участие в программе претендовали 15 молодых людей и девушек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не учатся и не активны на рынке труда. Руководитель по развитию бизнеса и производственный директор компании Incap представили им компанию, проект, цели и ожидаемые результаты. Тем, кого заинтересовала идея, было предложено прийти и ознакомиться с предприятием. На последнем этапе подготовки к проекту заинтересованные соискатели сообщили о своем желании участвовать консультанту Кассы по безработице, который передал информацию в Incap.

Каждый участник получил справку о прохождении производственного обучения и рекомендательное письмо, а некоторые из них начали карьеру в электронной промышленности. Проект объединил интересы Кассы по безработице, работодателя и молодых соискателей. «Можно сделать вывод, что, если все участники мотивированы, это приносит результаты и позволяет поддержать молодежь в начале трудового пути. Мы рады, что помогли Incap Estonia достичь поставленной цели», – сказала Грете Покк.

Знакомя молодежь с работой инженера уже на уровне основной школы, мы помогаем преодолеть предубеждение, что это слишком сложная специальность, и повышаем интерес к сфере, которая позволяет создавать передовые технологии независимо от географического положения. Кристи Стейнберг Менеджер по персоналу Incap Electronics Estonia OÜ

Интерес к электронной промышленности продолжает расти

У менеджера по персоналу Incap Electronics Estonia OÜ Кристи Стейнберг проект тоже оставил только хорошие впечатления. «Для нас важно внести вклад в образование будущего поколения, представив им сферу электроники и инженерии как привлекательную и перспективную возможность построить карьеру. Поэтому в рамках своих возможностей мы всегда поддерживаем инициативы и проекты, связанные с нашей сферой деятельности и развитием молодежи», – сказала она.

Например, коллектив предприятия по возможности посещает разные школы, где рассказывает об электронной промышленности и инженерии в целом. Также предприятие с радостью принимают молодежь, желающую познакомиться с производством на месте. «В мае наш руководитель по технологии принял участие в конкурсе машин Голдберга, где школьники могли проявить свою смекалку, технические знания и навыки командной работы. Лучшим командам мы подарили наборы Arduino Student Kit, чтобы вдохновить их на более глубокое изучение электроники и программирования. Подобные учебные материалы мы подарили также школе Люманда», – рассказала Кристи Стейнберг.

Компания Incap Electronics Estonia OÜ также поддерживает научно-образовательный стипендиальный проект Rakett69, дает возможность прохождения практики студентам университетов и сотрудничает с различными организациями, чтобы подчеркнуть важность образования в области электроники и инженерии. «Знакомя молодежь с работой инженера уже на уровне основной школы, мы помогаем преодолеть предубеждение, что это слишком сложная специальность, и повышаем интерес к сфере, которая позволяет создавать передовые технологии независимо от географического положения. Радостно видеть, что интерес к электронике с каждым годом растет», – добавила она.

Проект принес реальный опыт и дал работу

Весенний проект завершен, лето подходит к концу, и двое участников нашли себе подходящую работу, а Incap – столь нужных помощников. «Мы очень довольны новыми работниками. Оба мотивированы и хорошо влились в нашу команду. Участие в проекте дало им отличное представление о производственном процессе, так как они смогли приложить руку ко всем этапам производства. Это позволило и нам, и им сделать осознанный выбор, и они приступили к работе на наиболее подходящих и интересных для них должностях», – рассказала менеджер по персоналу Incap Electronics Estonia OÜ Кристи Стейнберг.

В ходе проекта стало ясно, что на Сааремаа, к сожалению, много молодых людей, которые не учатся и не работают, и часто достаточно простого внимания, небольшого толчка и мотивации, чтобы они вернулись на рынок труда или продолжили образование. «Для наших сотрудников роль учителя и наставника тоже стала интересным опытом», – сказала Кристи.

Проект Incap Electronics Estonia OÜ начался с идеи директора по производству Исмо Кюллонена (на фото). К участию в нем приглашались молодые люди, которые закончили школу, но не знали, что делать дальше, или бросили учебу и нуждались в поддержке, чтобы укрепить уверенность в себе.

Foto: RAIGO PAJULA

Сотрудничество с Кассой по безработице принесло ожидаемо хорошие результаты

Помощь Кассы по безработице сыграла в проекте большую роль. Совместно были определены рамки и содержание проекта, а Касса по безработице выбрала из числа своих клиентов подходящих молодых людей, которых ознакомили с проектом. «Мы уже много лет сотрудничаем с Кассой по безработице, и, как и раньше, на этот раз все прошло очень гладко», – благодарит партнеров Кристи Стейнберг.

Поскольку пилотный проект прошел успешно, не исключено, что он положит начало новой традиции. Incap Electronics Estonia OÜ призывает и другие компании проводить подобные проекты, поскольку молодые люди, только начавшие самостоятельную жизнь, обладают обширными знаниями в различных областях, но не имеют жизненного и профессионального опыта. Инновационные и перспективные компании могут им в этом помочь.

Рада, что работодатель дал молодежи такую возможность Татьяна Койт, наставник из отдела качества, осталась полностью довольна проектом. «Когда я впервые услышала о проекте, то была приятно удивлена, ведь это доказывает, что наша компания инвестирует в молодежь и стремится расширить их знания в области электроники в целом. В то время, когда большинство предприятий хотят нанять опытных сотрудников, Incap дает молодежи возможность прийти, познакомиться с работой, попробовать себя и, в случае успеха, присоединиться к нашему коллективу. Лично я и раньше выступала в роли наставника. На предыдущем месте работы я была наставником молодежной дружины и руководила человеком с ограниченными возможностями. Несмотря на это, я была очень рада, что работодатель предоставил мне такую возможность здесь, в Incap. Приятно, что я могу поделиться знаниями и тем самым пробудить у кого-то интерес к электронике. Кто знает, может быть, благодаря таким программам кто-нибудь пойдет изучать инженерию».