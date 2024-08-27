Новости

dv.ee

27 августа 2024 в 12:42









Оборот стартапов в Ида-Вирумаа увеличился более чем вдвое

Нарва. Фото иллюстративное. Фото: Karasev Viktor

По данным Startup Estonia, оборот стартапов в Ида-Вирумаа в первом полугодии этого года составил 2,7 млн евро, что на 107% больше, чем за тот же период прошлого года.

За первые шесть месяцев этого года из 25 стартап-компаний в Ида-Вирумаа, самый высокий оборот был у стартапа DGTal Solutions, который ранее работал в Харьюмаа – оборот стартапа достиг 1,2 миллиона евро. За лидером следуют PROSW Analytics и ROMTRIP, оба с оборотом 400 тысяч евро и Friedegggames, оборот которого достиг 200 тысяч евро.