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  • 04.09.24, 11:30

Как живет пятилетний Владимир Путин-младший: «Досье» о сыновьях Кабаевой

Двое сыновей Путина и Кабаевой живут практически в изоляции в президентской резиденции на Валдае, они почти не видят сверстников, их заграничным репетиторам запрещен выход с территории. О самых засекреченных детях в России узнали журналисты Центра «Досье».
Владимир Путин и Алина Кабаева скрывают отношения и почти не появляются вместе перед камерами. Это снимок 20-летней давности.
  • Владимир Путин и Алина Кабаева скрывают отношения и почти не появляются вместе перед камерами. Это снимок 20-летней давности. Foto: ИТАР-ТАСС
«Когда началась война, интернет пестрел сообщениями в духе “у Путина трое детей от Кабаевой”. Нет, нет и нет. Все СМИ были неправы, кроме швейцарской газеты. У них двое сыновей», – цитирует «Досье» слова анонимного собеседника, близкого к семье Владимира Путина. Газета, которую упоминает собеседник, SonntagsZeitung в мае 2022 года впервые указала, что с беременностью олимпийской чемпионке и не признанной на официальном уровне жены Путина Алины Кабаевой помогала швейцарская гинеколог русского происхождения. «Досье» установил, что это была Наталья Тьебо – гинеколог из швейцарской клиники Sant’Anna, расположенной в Лугано.
Старший сын Путина, Иван, родился в 2015 году. Он пересказывает персоналу историю, будто Путин, когда он родился, закричал от счастья: «Ура! Наконец-то мальчик!». Младший, второй Владимир Путин, родился в 2019 году.
Мальчики живут преимущественно на Валдае, любят Disney, недоступный по подписке в России, и конструкторы Lego. Учителей им тоже нанимают иностранных. «Устроиться в обслугу президентской семьи не так уж и сложно», – пишет «Досье». Объявления публикуются на сайте агентства по поиску персонала для обеспеченных семей English Nanny. «В начале 2024 года в семью искали учителя английского языка с проживанием для двух мальчиков – четырех и восьми лет. Работа – пять дней в неделю, в общей сложности 60 часов. В обязанности входит «обучение другим предметам» и сопровождение в поездках. Зарплата – 7700 евро в месяц, – пересказывает издание. – Предпочтение отдается кандидатам с паспортом ЮАР. Потенциальный сотрудник должен быть готов пройти медицинские тесты в течение первых двух недель работы. Покидать территорию, где живет семья, запрещено».
Впрочем, иногда можно прокатиться на яхте. Семья Путина особенно любит 84-метровую яхту «Грейсфул». Часто вместе с ней следуют еще два судна. «Грейсфул» – самое большое, оно для спортсменки с детьми. Вторая яхта чуть меньше, на ее борт каждое утро около 8 часов во время поездки летом 2023 года доставляли детей, для занятий с учителями. Вечером примерно в 10 часов дети возвращались обратно. Третья яхта самая маленькая, на ней разместили только персонал.
Именно яхту «Грейсфул», судя по расследованию ФБК, помогли отремонтировать эстонские фирмы BreezeMarine и Distinto Grupp.

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