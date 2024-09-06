Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic0,02261,74
  • OMX Riga0,47873,66
  • OMX Tallinn0,111 699,3
  • OMX Vilnius0,05986,35
  • S&P 500−1,735 408,42
  • DOW 30−1,0140 345,41
  • Nasdaq −2,5516 690,83
  • FTSE 1000,658 234,55
  • Nikkei 225−0,4836 215,75
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,9
  • GBP/EUR0,001,18
  • EUR/RUB0,00100,07
  • OMX Baltic0,02261,74
  • OMX Riga0,47873,66
  • OMX Tallinn0,111 699,3
  • OMX Vilnius0,05986,35
  • S&P 500−1,735 408,42
  • DOW 30−1,0140 345,41
  • Nasdaq −2,5516 690,83
  • FTSE 1000,658 234,55
  • Nikkei 225−0,4836 215,75
  • CMC Crypto 2000,000,00
  • USD/EUR0,000,9
  • GBP/EUR0,001,18
  • EUR/RUB0,00100,07
  • 09.09.24, 09:34

Заявки от промышленности не принимаются: Фонд справедливого перехода раздал 60% средств

Со 2 сентября прекратился прием заявок на финансирование из Фонда справедливого перехода для малых и средних предприятий. Заявки от крупных предприятий прекратили принимать месяцем ранее. По двум этим мерам поддержки средства еще остаются, но заявок принято уже на большую сумму, чем осталась в фонде.
Строительство завода магнитов в Нарве, в который Фонд справедливого перехода вложил 18,7 млн евро.
  • Строительство завода магнитов в Нарве, в который Фонд справедливого перехода вложил 18,7 млн евро. Foto: Николай Андреев
Ранее координатор справедливого перехода в минфине Иван Сергеев и представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга говорили, что заявок от предпринимателей стало заметно больше после того, как условия поддержки смягчили – право ходатайствовать получили предприятия из сферы туризма.
По состоянию на июль больше всего проектов было поддержано в Нарве. Еще весной второе место занимал Кохтла-Ярве, а из сельской местности заявок почти не поступало. Теперь же на втором месте – волость Алутагузе, на третьем – волость Тойла, за ней следует Йыхви и только на 5-м месте Кохтла-Ярве.
Но во многом активность сельских самоуправлений связана не с бизнес-проектами – Фонд справедливого перехода поддерживает и улучшение жизненной среды. В волости Алутагузе самая значительная поддержка направлена на строительство административного здания волости в Ийзаку (3,8 млн евро) и общественного центра в деревне Алайыэ (1 млн). А поддержку на небольшие суммы получили детские лагеря, спортклуб, хор, курсы английского. Общее количество проектов только вдвое меньше, чем в Нарве, но общая сумма поддержки – в 5,5 раза меньше.
В волости Тойла самый дорогой проект – строительство общественного центра в деревне Вока (1,8 млн евро). Но на втором месте по сумме поддержки – центр туризма и скалолазания (1,2 млн), несколько проектов связаны с портом и яхтингом, все они так или иначе нацелены на обслуживание туристов.
По общей сумме поддержки из Фонда справедливого перехода топ получателей выглядит иначе: Нарва, Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ. Большая часть средств фонда в Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви потрачена на поддержку промышленности. Особенно в этом выделяется Йыхви, где из 11 млн евро выделенной поддержки 10 млн ушли на один проект – завод по производству протеина.
В традиционно промышленном Силламяэ, наоборот: из 9 млн евро поддержки 6 млн ушли на поддержку строительства бутик-отеля в здании середины прошлого века, а еще 1,8 млн – на реконструкцию здания музыкальной школы и молодежного центра «Улей».
Но самые большие субсидии фонда пошли на проекты Департамента образования и молодежи, не привязанные к конкретным самоуправлениям: 25 млн евро на повышение наукоемкости в Ида-Вирумаа и 21,7 млн – на открытие новых учебных программ в профессиональном и высшем образовании.
Всего средства фонда разбиты на 15 отдельных мер поддержки. По семи менее крупным мерам поддержки все имевшиеся деньги уже распределены. Общий объем Фонда справедливого перехода – более 340 млн, и более 200 млн из них, то есть 60% уже направлены на поддержку проектов.
Сейчас, по информации Фонда, поддержку получили 152 проекта, которые, кроме проектных средств, привлекут 216 млн евро частных инвестиций и создадут 668 новых рабочих мест. Еще 93 проекта находятся в работе.

Похожие статьи

Новости
  • 05.04.24, 06:00
Предприниматели создают 804 рабочих места с помощью Фонда справедливого перехода
62% субсидий бизнесу из Фонда справедливого перехода поделили между собой предприятия, которые появятся или расширят деятельность в Нарве и Кохтла-Ярве. Нарва лидирует по количеству проектов, получивших поддержку. Здесь появятся больше половины всех рабочих мест, которые на сегодня обязались создать получатели субсидий.
Новости
  • 15.02.24, 16:53
С закрытием российской границы ида-вируские отели потеряли 120 000 ночевок в год
С закрытием российской границы посещаемость гостиниц на северо-востоке Эстонии уменьшилась на 120 000 ночей в год, и местный гостиничный сектор ищет возможности восполнить потери, пишет rus.err.ee.
Новости
  • 06.09.24, 06:00
Нарва просит МВД ввести электронную очередь для пешеходов на границе
Предприятию, которое ранее управляло электронной очередью автомобилей на границе в Нарве, могут поручить электронную очередь для пешеходов. С просьбой создать такую систему нарвская городская управа обратилась в МВД, но на данном этапе это лишь идея.
  • ST
Content Marketing
  • 04.09.24, 14:02
5 причин, почему вам нужны брендовые парфюмы
Парфюм — такой же элемент образа, как сумка или туфли. Он придает уверенность в себе, поднимает настроение и вдохновляет. Но так сложилось, что многие экономят на духах и вместо оригинальной продукции покупают реплики или товары неизвестных марок. А зря.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.09.24, 06:00
Нарва просит МВД ввести электронную очередь для пешеходов на границе
2
Биржа
  • 07.09.24, 12:36
«У эстонских облигаций отрицательная доходность». Что думают инвесторы об облигациях на Балтийской бирже?
3
Новости
  • 08.09.24, 09:45
Нас ждет начало строительного бума и поворот на рынке аренды?
4
ТОП
  • 05.09.24, 06:00
ТОП самых богатых: деньги приходят и в трудные времена
5
Новости
  • 04.09.24, 10:59
Массовые сокращения в Telia: работу потеряют более 3000 человек
6
Mнения
  • 08.09.24, 14:51
Нестор: не за горами улучшение экономики как в Эстонии, так и в Северных странах

Последние новости

Новости
  • 09.09.24, 10:42
Дефицит Кассы здоровья приближается к 200 млн евро: очереди к врачам могут стать длиннее
Новости
  • 09.09.24, 09:49
В июле вырос экспорт товаров
Новости
  • 09.09.24, 09:34
Заявки от промышленности не принимаются: Фонд справедливого перехода раздал 60% средств
Новости
  • 09.09.24, 09:13
Эстонец купил бизнес по продаже электроприборов у французского гиганта
Биржа
  • 09.09.24, 08:44
Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
Эпицентр
  • 09.09.24, 06:00
Крыша течет, тараканы бегают: беженцы из Украины сняли жилье в бизнес-помещении

Сейчас в фокусе

За последние месяцы был введен в эксплуатацию ряд новых объектов.
Новости
  • 08.09.24, 09:45
Нас ждет начало строительного бума и поворот на рынке аренды?
Михкель Нестор считает, что снижение процентных ставок окажет положительное влияние как на внутренний рынок, так и на основные экспортные рынки.
Mнения
  • 08.09.24, 14:51
Нестор: не за горами улучшение экономики как в Эстонии, так и в Северных странах
Глава отдела казначейства Янно Луурмеэс, глава отдела облигаций LHV Сильвар Кальмус, глава рынка капитала Swedbank Аллан Марнот.
Биржа
  • 07.09.24, 12:36
«У эстонских облигаций отрицательная доходность». Что думают инвесторы об облигациях на Балтийской бирже?
Первое занятие Академии финансовой грамотности от ДВ и Британского совета
Новости
  • 07.09.24, 20:35
Состоялось первое занятие Академии финансовой грамотности для детей от ДВ и Британского совета
Новое высотное здание будет построено в центре Таллинна, на углу Тартуского шоссе и улицы Лайкмаа, рядом со зданием банка LHV, на участке, который до сих пор использовался как автостоянка.
Новости
  • 06.09.24, 16:34
Merko начинает строительство нового высотного здания
Худшая неделя на рынках за два года
Биржа
  • 07.09.24, 11:24
Худшая неделя на рынках за два года
Мишель Барнье обещает привести в порядок государственные финансы.
Новости
  • 07.09.24, 13:11
Франция может еще больше повысить налоги
По всей стране прошли демонстрации протеста
Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG
  • ST
Content Marketing
  • 04.09.24, 14:23
Заметная Мустамяэская государственная гимназия, или MURG

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024