Заявки от промышленности не принимаются: Фонд справедливого перехода раздал 60% средств

Со 2 сентября прекратился прием заявок на финансирование из Фонда справедливого перехода для малых и средних предприятий. Заявки от крупных предприятий прекратили принимать месяцем ранее. По двум этим мерам поддержки средства еще остаются, но заявок принято уже на большую сумму, чем осталась в фонде.
- Строительство завода магнитов в Нарве, в который Фонд справедливого перехода вложил 18,7 млн евро. Foto: Николай Андреев
Ранее координатор справедливого перехода в минфине Иван Сергеев и представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга говорили, что заявок от предпринимателей стало заметно больше после того, как условия поддержки смягчили – право ходатайствовать получили предприятия из сферы туризма.
По состоянию на июль больше всего проектов было поддержано в Нарве. Еще весной второе место занимал Кохтла-Ярве, а из сельской местности заявок почти не поступало. Теперь же на втором месте – волость Алутагузе, на третьем – волость Тойла, за ней следует Йыхви и только на 5-м месте Кохтла-Ярве.
Но во многом активность сельских самоуправлений связана не с бизнес-проектами – Фонд справедливого перехода поддерживает и улучшение жизненной среды. В волости Алутагузе самая значительная поддержка направлена на строительство административного здания волости в Ийзаку (3,8 млн евро) и общественного центра в деревне Алайыэ (1 млн). А поддержку на небольшие суммы получили детские лагеря, спортклуб, хор, курсы английского. Общее количество проектов только вдвое меньше, чем в Нарве, но общая сумма поддержки – в 5,5 раза меньше.
В волости Тойла самый дорогой проект – строительство общественного центра в деревне Вока (1,8 млн евро). Но на втором месте по сумме поддержки – центр туризма и скалолазания (1,2 млн), несколько проектов связаны с портом и яхтингом, все они так или иначе нацелены на обслуживание туристов.
По общей сумме поддержки из Фонда справедливого перехода топ получателей выглядит иначе: Нарва, Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ. Большая часть средств фонда в Нарве, Кохтла-Ярве и Йыхви потрачена на поддержку промышленности. Особенно в этом выделяется Йыхви, где из 11 млн евро выделенной поддержки 10 млн ушли на один проект – завод по производству протеина.
В традиционно промышленном Силламяэ, наоборот: из 9 млн евро поддержки 6 млн ушли на поддержку строительства бутик-отеля в здании середины прошлого века, а еще 1,8 млн – на реконструкцию здания музыкальной школы и молодежного центра «Улей».
Но самые большие субсидии фонда пошли на проекты Департамента образования и молодежи, не привязанные к конкретным самоуправлениям: 25 млн евро на повышение наукоемкости в Ида-Вирумаа и 21,7 млн – на открытие новых учебных программ в профессиональном и высшем образовании.
Всего средства фонда разбиты на 15 отдельных мер поддержки. По семи менее крупным мерам поддержки все имевшиеся деньги уже распределены. Общий объем Фонда справедливого перехода – более 340 млн, и более 200 млн из них, то есть 60% уже направлены на поддержку проектов.
Сейчас, по информации Фонда, поддержку получили 152 проекта, которые, кроме проектных средств, привлекут 216 млн евро частных инвестиций и создадут 668 новых рабочих мест. Еще 93 проекта находятся в работе.
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