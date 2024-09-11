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  • 11.09.24, 10:57

Бывшего руководителя Swedbank приговорили к тюремному заключению за отмывание денег в Эстонии

Решением апелляционного суда бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была признана виновной в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорена к одному году и трем месяцам тюремного заключения, сообщает Rus.Postimees.
Бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен.
  • Бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен. Foto: Scanpix
По сообщению информационного агентства TT, адвокат Боннесен Пер Самуэльссон заявил, что его клиент в шоке и будет обжаловать приговор.
Боннесен была генеральным директором группы Swedbank в 2019 году, когда разразился скандал с отмыванием денег в странах Балтии. При этом ключевая часть обвинения касалась Swedbank Eesti и передачи в Эстонии ложной информации о мерах по борьбе с отмыванием денег.
Шведское обвинение пыталось доказать в суде, что Боннесен сознательно распространяла в эстонском филиале банка вводящую в заблуждение информацию о мерах Swedbank по борьбе с отмыванием денег, которая вышла на первый план после скандала с отмыванием денег в Danske Bank.
Обвинение касалось периода с осени 2018 года по февраль 2019 года, когда Боннесен дала показания о мерах по борьбе с отмыванием денег, действующих в эстонском филиале Swedbank.

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