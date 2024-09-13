DSV покупает Schenker и становится крупнейшей логистической компанией в мире
Сегодня руководители DSV и DB Schenker подтвердили, что решение о продаже Schenker компании DSV принято, а дальнейшее – лишь формальность. В результате сделки DSV станет крупнейшей логистической компанией в мире.
Остались формальности: DSV станет крупнейшей в мире логистической компанией. Foto: DSV
«Это поворотный момент в истории DSV. С этим поглощением мы объединяем две сильные компании, создавая мирового лидера в области транспорта и логистики, что принесет пользу нашим сотрудникам, клиентам и акционерам», – прокомментировал сделку генеральный директор концерна DSV Йенс Лунд.