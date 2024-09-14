Суд отменил решение об экстрадиции человека, подозреваемого во ввозе электроники в Россию
Таллиннский административный суд отменил распоряжение правительства об экстрадиции в США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова, которому американские власти весной 2023 года предъявили обвинения в закупке американской электроники для России в обход санкций, пишет ERR.
Суд отменил решение об экстрадиции человека, подозреваемого во ввозе электроники в Россию Foto: snl.no
Согласно решению суда первой инстанции от 11 сентября, соответствующее распоряжение правительства, принятое 1 августа, было отменено. При этом постановление Таллиннского административного суда не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
По оценке Таллиннского административного суда, Андрей Шевляков не может быть экстрадирован в США, если нет точной уверенности в том, что он не будет подвергнут унизительным условиям содержания под стражей.
Согласно обвинению, Шевляков в течение 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей в нарушение норм экспортного контроля.
В случае обвинительного приговора Шевлякову грозит до 20 лет тюрьмы.
По словам ERR, аргументация суда была схожей с ситуацией вокруг первой попытки экстрадиции криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко (тогда окружной суд посчитал, что правительство не провело оценку того, в каких условиях будут находиться под стражей в США эстонские граждане, а такая оценка - обязательная часть процедуры).
Правительство решило выдать США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова, который незаконно поставлял в Россию американскую электронику, сообщила на правительственной пресс-конференции министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста («Ээсти 200»).
Накануне Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство Государственной прокуратуры об экстрадиции в США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова, который, как утверждает обвинение, поставлял в Россию американское электронное оборудование двойного назначения, в том числе радиолокационные компоненты и хакерское программное обеспечение, сообщает rus.delfi.ee.
Эстонские криптомиллионеры Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обвиняемые властями США в мошенничестве с криптовалютой на 575 миллионов долларов, освобождены из-под стражи судом в Сиэтле, пишет rus.err.ee.