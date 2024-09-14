Назад 14.09.24, 12:38 Суд отменил решение об экстрадиции человека, подозреваемого во ввозе электроники в Россию Таллиннский административный суд отменил распоряжение правительства об экстрадиции в США гражданина Эстонии Андрея Шевлякова, которому американские власти весной 2023 года предъявили обвинения в закупке американской электроники для России в обход санкций, пишет ERR.

Суд отменил решение об экстрадиции человека, подозреваемого во ввозе электроники в Россию Foto: snl.no

Согласно решению суда первой инстанции от 11 сентября, соответствующее распоряжение правительства, принятое 1 августа, было отменено. При этом постановление Таллиннского административного суда не вступило в законную силу, и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

По оценке Таллиннского административного суда, Андрей Шевляков не может быть экстрадирован в США, если нет точной уверенности в том, что он не будет подвергнут унизительным условиям содержания под стражей.

Согласно обвинению, Шевляков в течение 10 лет пересылал в Россию электронику, приобретенную через подставные компании у американских производителей в нарушение норм экспортного контроля.

В случае обвинительного приговора Шевлякову грозит до 20 лет тюрьмы.

По словам ERR, аргументация суда была схожей с ситуацией вокруг первой попытки экстрадиции криптомиллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко (тогда окружной суд посчитал, что правительство не провело оценку того, в каких условиях будут находиться под стражей в США эстонские граждане, а такая оценка - обязательная часть процедуры).

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