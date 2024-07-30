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dv.ee

30 июля 2024 в 13:07









Суд в США освободил Турыгина и Потапенко под залог

Криптопредприниматели Иван Турыгин и Сергей Потапенко в офисе Polybius в Таллинне. Фото: Patrik Tamm

Эстонские криптомиллионеры Сергей Потапенко и Иван Турыгин, обвиняемые властями США в мошенничестве с криптовалютой на 575 миллионов долларов, освобождены из-под стражи судом в Сиэтле, пишет rus.err.ee.

Они были освобождены под залог в размере 11,5 млн долларов США (10,6 млн евро), сообщила во вторник, 30 июля, сетевая версия еженедельника Eesti Ekspress.

При этом на счет суда было необходимо внести наличными по 750 000 долларов (690 000 евро) за каждого из обвиняемых, а в оставшейся части залог будет обеспечен недвижимостью их родственников в Эстонии и на Кипре.

Ранее сообщалось, что экстрадированные в США граждане ЭР, предприниматели в сфере киберфинансов Иван Турыгин и Сергей Потапенко, просят отложить судебный процесс по их уголовному делу.

Судебное производство по делу о мошенничестве на 575 млн долларов должно начаться в Сиэтле в августе, но в случае удовлетворения ходатайства обвиняемых, начало суда будет отложено на март следующего года. Турыгин и Потапенко виновными себя не признают.