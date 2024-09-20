Правительство одобрило упразднение пособия по безработице в его нынешнем виде

На заседании кабинета министров накануне правительство одобрило предложение Министерства экономики и коммуникаций продолжить изменение системы пособий по безработице, цель которого – упростить ее и сделать более справедливой, передает rus.err.ee.
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Если в настоящее время действует смешанная схема пособий по безработице и страхования от безработицы, то в дальнейшем она будет заменена единой схемой страхования от безработицы.
Это означает, что в дополнение к существующему пособию по безработице законопроектом создается новое, базовое пособие по безработице, а пособие по безработице в нынешнем виде действовать перестанет.
В результате изменений при потере работы человеку будет выплачиваться либо нынешнее пособие по безработице, основанное на прежнем доходе лица, либо новое пособие по страхованию от безработицы по базовой ставке (минимальное пособие с единой ставкой и продолжительностью).
Размер пособия по безработице в базовом тарифе привязан к минимальной заработной плате, т.е. составляет 50 процентов минимальной заработной платы предыдущего календарного года. Продолжительность выплаты пособия по безработице по базовой ставке составит до 180 календарных дней.
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