Развитые страны будут вместе финансировать добычу критически важных ископаемых

Коалиция Minerals Security Partnership на мероприятии в Нью-Йорке 23 сентября анонсирует новую структуру финансирования сектора, пишет Financial Times
. Согласно проекту заявления, которое будет обнародовано по итогам мероприятия, участники коалиции намерены «наращивать сотрудничество, обеспечивая обмен информацией и совместное финансирование» проектов в сфере важнейших минералов. В заявлении будут перечислены 10 ключевых проектов в этой области, которые уже получили поддержку от партнеров по MSP. В частности, это касается крупного никелевого проекта в Танзании, реализуемого BHP Group.