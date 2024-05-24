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Ярослав Тавгень

25 мая 2024 в 4:45









Либман: серьезная добыча фосфоритов возможна только в комплексе со сланцевой энергетикой

Глава Limestone factories of Estonia OÜ Владимир Либман. Фото: Andras Kralla

Предприниматель и крупный собственник Limestone Factories of Estonia OÜ Владимир Либман убежден, что добыча фосфоритов представляет собой колоссальную возможность для экономики Эстонии. Он считает, что эту добычу можно организовать без каких-либо серьезных рисков для экологии и населения.

Как стало известно на этой неделе, Министерство климата готовит документ об условиях добычи и обогащения в Эстонии фосфоритов, которые несколько десятилетий оставались практически табуированной темой.

«Это главное достояние Эстонии, добывая и перерабатывая фосфориты, мы действительно войдем в пятерку самых богатых стран Европы. Двадцать лет эта тема была запретной, мне старые геологи об этом шепотом рассказывали», – сказал владелец карьера Владимир Либман в комментарии подкасту ДВ «Делов-то!».

«И технологии, и место добычи нельзя сравнить с тем, что было 30 лет назад. Никаких рисков для местного населения я там не вижу. Даже ничего копать не надо, надо просто опускаться ниже в существующем карьере. А если вода в двух-пяти колодцах из-за расширения зоны воздействия может возникнуть, то десять километров до Кунда проложить водопроводную трассу никакой проблемы технической не составляет, проблем не будет».

Но есть одно условие, которое должно быть выполнено для того, чтобы все это было реализуемо.

«Если мы хотим быть действительно производителем фосфоритов, а не просто добытчиком руды, для всего этого комплекса потребуется мощность порядка 300 мегаватт, то есть один котел Нарвских электростанций или, что совсем смешно, вся атомная станция, которую некоторые фантазеры мечтают у нас построить, будет работать только на фосфориты. Поэтому серьезная добыча фосфоритов возможна только в комплексе с продолжением добычи сланца сланцевой энергетикой. Естественно, с утилизацией СО 2 . Ни на солнце, ни на ветряках мы фосфориты добывать не сможем», – поясняет Либман.

«Самое интересное, что рядом с этим местом очень близко находятся мощнейшие запасы, так называемое Тапаское месторождение, очень высококалорийных сланцев. Поэтому электростанцию там надо строить, улавливание СО 2 надо там делать, а рядом порт Кундаский, а рядом железная дорога – логистика идеальная», – считает предприниматель.

Либман убежден, что у эстонских фосфоритов, которые в том числе используются для производства удобрений, есть такие свойства, которых нет больше нигде в мире.

«Голод уже грозит планете, а самое большое месторождение фосфоритов, которое находится в Марокко, имеет очень много сопутствующей радиации, в отличие от эстонского, самого большого в Европе месторождения фосфоритов, где радиации практически нет, но зато есть сопутствующие редкоземельные металлы, которые при обогащении отделяются от фосфоритов, – объясняет бизнесмен. – И ими тоже можно заниматься, и они тоже так называемую добавочную стоимость всему этому дадут».

По мнению Либмана, чтобы начать получать первые дивиденды от добычи фосфоритов, при условии, если этим серьезно займутся уже сейчас, уйдет не менее десяти лет. «Быстрее, наверное, не получится», – полагает он.

Подробнее слушайте в подкасте «Делов-то!».