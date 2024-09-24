Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,58%260,94
  • OMX Riga0,3%889,84
  • OMX Tallinn−0,36%1 685,83
  • OMX Vilnius0,01%1 003,14
  • S&P 5000,28%5 718,57
  • DOW 300,15%42 124,65
  • Nasdaq 0,14%17 974,27
  • FTSE 1000,3%8 284,55
  • Nikkei 2250,57%37 940,59
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%103,56
  • OMX Baltic−0,58%260,94
  • OMX Riga0,3%889,84
  • OMX Tallinn−0,36%1 685,83
  • OMX Vilnius0,01%1 003,14
  • S&P 5000,28%5 718,57
  • DOW 300,15%42 124,65
  • Nasdaq 0,14%17 974,27
  • FTSE 1000,3%8 284,55
  • Nikkei 2250,57%37 940,59
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,9
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%103,56
  • 24.09.24, 12:10

Министр неожиданно освободила от должности главу Продовольственного департамента

Министр сельского хозяйства и регионального развития Пирет Хартман освободила от должности генерального директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Урмаса Киртси. Для Киртси это стало неожиданной новостью.
Министр сельского хозяйства и региональных дел Пирет Хартман хочет видеть в департаменте лучшую организацию, например, в сфере надзора за безопасностью пищевых продуктов.
  • Министр сельского хозяйства и региональных дел Пирет Хартман хочет видеть в департаменте лучшую организацию, например, в сфере надзора за безопасностью пищевых продуктов. Foto: Liis Treimann
Киртси сообщил, что утром получил приказ о необходимости покинуть пост. Он не смог прокомментировать причины данного решения. По мнению чиновника, он хорошо справлялся с руководством департамента, и ведомство развивается с каждым днем.

Самые читаемые

1
Новости
  • 23.09.24, 06:00
«Капиталист поневоле» хочет вывести завод из Йыхви в европейский ТОП 5
2
Новости
  • 22.09.24, 15:00
Один из самых дорогих отелей Эстонии по-прежнему работает в убыток
3
Новости
  • 20.09.24, 17:26
Дело Äripank: прокуратура предъявила в суде фальсифицированные документы и проиграла
4
Эпицентр
  • 23.09.24, 12:27
Ракетная суперкоманда: как ключевые фигуры в области обороны устроились к Мадиберку
5
Биржа
  • 23.09.24, 11:09
На Балтийской бирже начинается крупнейшее IPO года
6
Новости
  • 23.09.24, 10:36
Бывший министр Керт Кинго признана частично виновной в мошенничестве

Последние новости

  • ST
Content Marketing
  • 24.09.24, 12:35
До Telia Digital Hub осталось всего 2 месяца! О чем будут говорить в клубе топ-менеджеров?
Новости
  • 24.09.24, 12:10
Министр неожиданно освободила от должности главу Продовольственного департамента
Новости
  • 24.09.24, 12:06
Квартиры в обанкротившемся девелоперском проекте попытаются продать за полцены
Новости
  • 24.09.24, 11:55
Повышение налогов съест половину экономического роста следующего года
Новости
  • 24.09.24, 11:18
Не сошлись в цене. Олег Гросс пока не договорился о покупке Aqva Hotels
Инвестор Тоомас
  • 24.09.24, 10:33
Инвестор Тоомас: Илон Маск, не надорвись

Сейчас в фокусе

Директор и владелец йыхвиского завода Audes Игорь Тюрин. За его спиной – крытый двор для работы погрузчиков, который пытались построить на субсидию, но в итоге строили за свой счет.
Новости
  • 23.09.24, 06:00
«Капиталист поневоле» хочет вывести завод из Йыхви в европейский ТОП 5
Мыза Пядасте, расположенная на острове Муху в уезде Сааремаа, известна как один из самых престижных отелей Эстонии.
Новости
  • 22.09.24, 15:00
Один из самых дорогих отелей Эстонии по-прежнему работает в убыток
Бывший руководитель отдела по отмыванию денег Äripank Майт Касело (справа) был оправдан по обвинению во взяточничестве в двух судебных инстанциях. Адвокат Касело Айвар Пильв не понимает, почему прокуратура обратилась в суд с обвинительным заключением, которое во многом основано на поддельном документе.
Новости
  • 20.09.24, 17:26
Дело Äripank: прокуратура предъявила в суде фальсифицированные документы и проиграла
По словам бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма, Таави Мадиберк предложил ему присоединиться к Frankenburg только в последнюю неделю августа. «Он обратился ко мне, потому что мы уже были знакомы», — сказал Сальм.
Эпицентр
  • 23.09.24, 12:27
Ракетная суперкоманда: как ключевые фигуры в области обороны устроились к Мадиберку
Генеральный директор Eleving Group Модестас Судниус.
Биржа
  • 23.09.24, 11:09
На Балтийской бирже начинается крупнейшее IPO года
Керт Кинго и адвокат Оливер Няэс в суде.
Новости
  • 23.09.24, 10:36
Бывший министр Керт Кинго признана частично виновной в мошенничестве
Основатели литовского стартапа kevin. Павелас Соколовас и Тадас Тамошюнас.
Новости
  • 23.09.24, 15:16
Известное в Эстонии платежное приложение обанкротилось
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024