Назад 24.09.24, 12:10 Министр неожиданно освободила от должности главу Продовольственного департамента Министр сельского хозяйства и регионального развития Пирет Хартман освободила от должности генерального директора Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA) Урмаса Киртси. Для Киртси это стало неожиданной новостью.

Министр сельского хозяйства и региональных дел Пирет Хартман хочет видеть в департаменте лучшую организацию, например, в сфере надзора за безопасностью пищевых продуктов. Foto: Liis Treimann

Киртси сообщил, что утром получил приказ о необходимости покинуть пост. Он не смог прокомментировать причины данного решения. По мнению чиновника, он хорошо справлялся с руководством департамента, и ведомство развивается с каждым днем.

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