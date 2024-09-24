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  • 24.09.24, 17:01

Строительная отрасль Финляндии еще не вышла из спада

Важная для эстонских экспортеров строительная отрасль в Финляндии начнет расти в следующем году, но небольшое улучшение не означает еще разворота конъюнктуры, он лишь вызван низкой сравнительной базой, отмечает Союз строительных компаний.
Финский строительный рынок пока лишь ожидает улучшений.
  • Финский строительный рынок пока лишь ожидает улучшений. Foto: Рауль Меэ
Жилищное строительство в Финляндии сократилось в прошлом году на внушительные 16% по сравнению с предыдущим годом, в этом году спад составит 7%, прогнозирует представляющий строительные компании страны союз Rakennusteollisuus RT. Ожидаемый на следующий год рост на 4% не означает перелома тренда, а объясняется низкой сравнительной базой, констатирует союз.

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