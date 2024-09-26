Полиция выставила на аукцион конфискованный битум из РФ. Руководитель фирмы: «Это незаконно»
Полиция выставила на продажу в аукционной среде osta.ee 1366 поддонов битума, импортированного из России. Товар был конфискован у компании Keystone Shipping OÜ, которую полиция безопасности подозревает в нарушении международных санкций.
По словам члена правления Keystone Shipping OÜ Дениса Пискунова, компания не нарушала закон. Foto: Liis Treimann
Начальная цена конфискованного битума на аукционе составляет 640 000 евро. По словам члена правления Keystone Shipping Дениса Пискунова, имущество компании было арестовано незаконно. «Мы будем защищать свои права в судебном процессе», – заявил он.