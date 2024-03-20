Украинские медицинские принадлежности попали совсем не туда, куда нужно, считает украинская прокуратура. Фото: Алена Ценно, сайт производителя, Shutterstock

Эпицентр

Екатерина Мереминская

20 марта 2024 в 4:00

Бинты на два фронта. Как эстонские компании оказались втянуты в торговлю Украины с Россией

Эстонские компании помогли двум воюющим государствам торговать между собой, считает украинская прокуратура. Медицинские бинты, жгуты и аптечки «Ратник», «Спасатель» и «Спецназ» украинского производства, как утверждается, отправлялись в Россию компаниями Scanvic Chem и Forans Eesti AS, где использовались армией вторжения.

Украинский производитель медицинских изделий, по мнению стороны обвинения, фактически помогал лечить российских солдат, вторгшихся в его страну. Речь идет о компании из Бровар «Киевгума», одной из крупнейших украинских компаний, производящей продукцию из резины, латекса и силикона. С 2015 года она приступила к производству аптечек и средств тактической медицины для Вооруженных сил Украины (ВСУ).