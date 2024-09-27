Назад 27.09.24, 08:38 Государство заставило строителя значительно подорожавшей Национальной библиотеки молчать Рост цен за последние годы и неожиданности при строительных работах увеличили стоимость реновации Национальной библиотеки в два раза по сравнению с первоначальным планом, однако государство не позволяет строителю объяснить ситуацию.

Работы по реновации Национальной библиотеки должны завершиться следующим летом, однако открытия нового здания придется ждать до 2027 года. Foto: Andras Kralla

Три года назад на строительство библиотеки из государственного бюджета было выделено 53 миллиона евро. Уже ранее было известно, что стоимость работ превысит эту сумму, а пару недель назад выяснилось, что стоимость реновации возросла до 105 миллионов евро. В середине сентября правительство выделило дополнительные средства на оборудование здания.

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