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  • 26.09.24, 13:53

Производители напитков ищут инновации в трудные времена: синяя водка и джин в пакете

«Эту водку можно пить даже теплой». В трудное для кошелька время производители продуктов питания с особым усердием ищут что-то новое и необычное, чтобы продажи продолжали расти.
Чтобы выжить во времена экономического спада, производители напитков повсюду ищут инновации. Хотя в том, чтобы наливать сок или вино из пакета, нет ничего необычного, член правления Atla Distillery Март Рахкема показал, как он наливает из пакета джин.
  • Чтобы выжить во времена экономического спада, производители напитков повсюду ищут инновации. Хотя в том, чтобы наливать сок или вино из пакета, нет ничего необычного, член правления Atla Distillery Март Рахкема показал, как он наливает из пакета джин. Foto: Andras Kralla
На продовольственной выставке (Toidumess – ред.), которая предназначена прежде всего для предпринимателей, нет места пессимизму. Атмосфера позитивная и деловая. Именно в таком настроении член правления производителя напитков Atla Distillery Март Рахкема подошел к журналисту с идеей теплой водки. Идея теплой водки заключается в том, чтобы лучше раскрыть вкусовые оттенки.

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