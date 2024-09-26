Производители напитков ищут инновации в трудные времена: синяя водка и джин в пакете

Чтобы выжить во времена экономического спада, производители напитков повсюду ищут инновации. Хотя в том, чтобы наливать сок или вино из пакета, нет ничего необычного, член правления Atla Distillery Март Рахкема показал, как он наливает из пакета джин. Foto: Andras Kralla
На продовольственной выставке (Toidumess – ред.), которая предназначена прежде всего для предпринимателей, нет места пессимизму. Атмосфера позитивная и деловая. Именно в таком настроении член правления производителя напитков Atla Distillery Март Рахкема подошел к журналисту с идеей теплой водки. Идея теплой водки заключается в том, чтобы лучше раскрыть вкусовые оттенки.