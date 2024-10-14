Назад 14.10.24, 17:03 Граждане РФ, вероятно, смогут проголосовать на следующих муниципальных выборах По словам председателя парламентской фракции Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера, приостановка права граждан третьих стран голосовать на муниципальных выборах к следующему году маловероятна из-за нехватки времени для принятия соответствующих поправок в законодательство, передает rus.err.ee.

Председатель парламентской фракции Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер. Foto: Liis Treimann

Сеэдер отметил, что инициированный Isamaa законопроект прошел первое чтение, но был убран под сукно, не получив поддержки всех партий правящей коалиции: в первом чтении за законопроект проголосовали только оппозиционные Isamaa и EKRE, а также входящие в правящую коалицию Партия реформ и Eesti 200.

Сеэдер указал на разногласия между экспертами, часть которых считает, что для лишения граждан третьих стран права голосовать на муниципальных выборах достаточно внести поправки в закон, а другие полагают, что этого нельзя сделать без внесения поправок в Конституцию. Последний вариант уже стал невозможным, поскольку для внесения поправок в Основной закон до следующих местных выборов в 2025 году не хватило бы времени.

Председатель фракции Isamaa пояснил, что в принципе можно было бы ограничиться внесением поправок в закон, но поскольку о таком варианте критически отозвались как канцлер права, так и президент, то связанный с этим законодательный процесс был бы более сложным и длительным: «Думаю, что эти процессы заняли бы больше времени, чем у нас остается до подготовительных мероприятий к следующим местным выборам. Теоретически можно задумываться, но в практическом плане этот поезд ушел».

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