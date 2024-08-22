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Лаура Сакс

22 августа 2024 в 12:33









Присоединившийся к центристам Мадисон: я не буду заискивать перед русскоязычными избирателями

Сегодня Яак Мадисон (на переднем плане) присоединился к Центристской партии. Фото: Andras Kralla

Сегодня депутат Европарламента Яак Мадисон, который несколько месяцев был беспартийным, объявил о присоединении к Центристской партии. При этом он подчеркнул, что не намерен изменять своим взглядам.

Невозможно обсуждать Центристскую партию, не затрагивая её русскоязычных избирателей. При этом консерватор Мадисон известен своими высказываниям в поддержку национального государства. Каким образом он сможет завоевать любовь русскоязычных избирателей?