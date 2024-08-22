Присоединившийся к центристам Мадисон: я не буду заискивать перед русскоязычными избирателями
Сегодня Яак Мадисон (на переднем плане) присоединился к Центристской партии. Фото: Andras Kralla
Сегодня депутат Европарламента Яак Мадисон, который несколько месяцев был беспартийным, объявил о присоединении к Центристской партии. При этом он подчеркнул, что не намерен изменять своим взглядам.
Невозможно обсуждать Центристскую партию, не затрагивая её русскоязычных избирателей. При этом консерватор Мадисон известен своими высказываниям в поддержку национального государства. Каким образом он сможет завоевать любовь русскоязычных избирателей?
Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!