Назад 22.10.24, 13:28 «Надежда умирает последней». Производитель террасных ванн из Тартумаа подал заявление о банкротстве В связи с обвинениями в плагиате со стороны финского конкурента и плохой экономической ситуацией в Европе производитель террасных ванн и купелей из Тартумаа Lingalaid подал в суд заявление о банкротстве.

Lingalaid производила террасные ванны в форме глаза, пока финский конкурент не обвинил эстонцев в плагиате. Foto: Lingalaid OÜ

«Я неисправимый оптимист, и, как известно, надежда умирает последней. Чем больше ты оптимист, тем ответственнее нужно к этому подходить. Это был момент, когда пришлось взглянуть в лицо ответственности и признать ситуацию такой, какая она есть», – рассказал основатель и руководитель Lingalaid Вахур Поолак.

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