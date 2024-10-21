«Надежда умирает последней». Производитель террасных ванн из Тартумаа подал заявление о банкротстве
В связи с обвинениями в плагиате со стороны финского конкурента и плохой экономической ситуацией в Европе производитель террасных ванн и купелей из Тартумаа Lingalaid подал в суд заявление о банкротстве.
Lingalaid производила террасные ванны в форме глаза, пока финский конкурент не обвинил эстонцев в плагиате. Foto: Lingalaid OÜ
«Я неисправимый оптимист, и, как известно, надежда умирает последней. Чем больше ты оптимист, тем ответственнее нужно к этому подходить. Это был момент, когда пришлось взглянуть в лицо ответственности и признать ситуацию такой, какая она есть», – рассказал основатель и руководитель Lingalaid Вахур Поолак.