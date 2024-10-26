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  • 26.10.24, 11:20

Израиль нанес удар по военным объектам в Иране

Армия обороны Израиля в ночь на 26 октября нанесла серию воздушных ударов по военным объектам в Иране. Руководство ЦАХАЛ заявило, что бомбардировки стали ответом на «месяцы непрерывных атак» со стороны Тегерана, передает «Медуза».
Начальник Генштаба израильской армии Херци Халеви (слева) в штаб-квартире ЦАХАЛ в Тель-Авиве во время израильского удара по Ирану, 26 октября 2024 года.
  • Начальник Генштаба израильской армии Херци Халеви (слева) в штаб-квартире ЦАХАЛ в Тель-Авиве во время израильского удара по Ирану, 26 октября 2024 года. Foto: Scanpix
«Режим в Иране и его доверенные лица в регионе неустанно атакуют Израиль с 7 октября [2023 года] — на семи фронтах — включая прямые атаки с иранской территории. Как и любая другая суверенная страна в мире, Израиль имеет право и обязанность ответить», — говорится в заявлении израильских военных.
Воздушные удары наносились несколькими волнами примерно с 2:00 до 6:00 по московскому времени. В воздух были подняты более ста истребителей, в том числе F-35. По данным иранских СМИ, среди прочего под обстрел попали несколько военных баз в районе Тегерана, а также командный пункт Корпуса стражей исламской революции.
Утром ЦАХАЛ отчитался об успешном завершении операции. По данным разведслужб, самолеты ВВС Израиля нанесли точечные удары по предприятиям по производству ракет в Иране, ракетным комплексам класса «земля-воздух» и «воздушным объектам, призванных ограничить свободу действия израильской авиации».
Операция носила кодовое название «Дни покаяния». Это первая военная операция на территории Ирана, за которую власти Израиля официально взяли ответственность. По данным ЦАХАЛ, пострадавших среди израильских военных нет.
Представитель правительства Израиля в комментарии NBC News подтвердил, что атака ЦАХАЛ ограничилась военными целями и не была направлена на нефтяные или ядерные объекты Ирана, чего ранее опасались в администрации президента США. В Белом доме охарактеризовали удары ЦАХАЛ как операцию «в целях самообороны» и ответ на атаку Ирана баллистическими ракетами по Израилю 1 октября.
По данным Axios, власти Израиля уведомили администрацию Джо Байдена об операции против Ирана за несколько часов до ее проведения. Также, утверждает издание, израильское правительство через третьих лиц предупредило Иран о готовящихся ударах. Источники Axios говорят, что израильские военные дали понять иранцам, какие именно объекты они намерены атаковать, предупредив, что ответные действия Тегерана могут вызвать более серьезную эскалацию.
Власти Ирана объявили, что силы ПВО успешно отразили атаки Израиля, однако в некоторых районах был нанесен «ограниченный ущерб». По словам иранских военных, израильские силы атаковали ряд объектов в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам. О погибших или пострадавших в Иране информации не поступало.

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