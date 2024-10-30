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  • 30.10.24, 17:28

«Ты либо растешь, либо умираешь». Salvest переманил руководителя оконного завода

Яанус Аал, который последние пару лет руководил производством окон и дверей, стал новым генеральным директором производителя продуктов питания Salvest. Владельцы ожидают от нового руководителя значительного роста продаж и экспорта.
Яанус Аал.
  • Яанус Аал. Foto: Salvest
Тем не менее, Аал не планирует резких изменений. «Я пообещал организации, что сначала буду действовать спокойнее, учиться и подготавливаться. Поскольку я не прихожу во время пожара, мне нет необходимости начинать ломать действующую систему с первого дня», – сказал он, добавив, что относится к компании с уважением, учитывая ее долгую историю.

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