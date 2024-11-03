Назад 03.11.24, 11:09 За субсидию на реновацию нужно бороться, как за билеты на концерт поп-звезды По словам председателя правления Союза квартирных товариществ Эстонии Андреса Яадла, в союз поступили жалобы от товариществ, которые остались без поддержки на реконструкцию многоквартирных домов, так как система была перегружена.

По словам председателя правления Союза квартирных товариществ Эстонии Андреса Яадла, возмущение товариществ вполне оправдано. Foto: Andres Haabu

«Из-за наплыва пользователей система дала сбой, и некоторые товарищества, которые при открытии раунда начали вводить документы, оказались в режиме ожидания с рекомендацией попробовать позже», – подчеркнул Яадла проблему, которая вызвала возмущение у товариществ. «Например, в Ляэне-Вирумаа квоты были исчерпаны до того, как кто-то из подавших документы смог выйти из режима ожидания. Из других уездов также сообщают, что пришлось ждать по несколько десятков минут, и только после того, как первые заявки были уже поданы, удалось присоединиться к процессу».

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