Назад 24.10.24, 06:00 «Город не хочет брать наши деньги, только тратить». Имущество идет под снос Восемь гаражей в Пыхья-Таллинне было решено сровнять с землей, меру эту оправдывают в том числе перспективным расширением улицы Хундипеа и развитием одноименного района. Девелопер Маркус Хяэль, впрочем, связь проекта со сносом гаражей опровергает.

Олег Бохонко, председатель квартирного товарищества Теэстузе 58 задается вопросом: зачем сносить гаражи, которые не мешали властям Таллинна многие десятилетия? Foto: Лийз Трейманн

В сентябре жители Пыхья-Таллинна обнаружили на дверях гаражей, которыми пользуются много десятилетий, объявление о скором сносе. Районная управа потребовала эвакуировать вещи из боксов в течение двух недель.

Гаражи за домом по улице Теэстузе, 58, отделяющие его от железной дороги на полуостров Пальяссааре, были сооружены полвека назад — большинство из них изначально принадлежали магазину, работавшему по тому же адресу. Затем гаражи по адресу Хундипеа, 4 и 6 перешли под управление тогда еще советской армии — а военные позволили жильцам дома безвозмездно ими распоряжаться. Эстонские Силы обороны, унаследовавшие имущество после восстановления независимости, тоже не спешили прогонять пользователей. А в 2016 году гаражи были переданы в собственность города и перешли под управление управы Пыхья-Таллинна.

Тем не менее, долгие годы между управой и фактическими пользователями гаражей сохранялся статус кво. Но этой осенью на боксах появилось сообщение от владельца: «Здание изношено, находится в плохом состоянии и может представлять угрозу жизни и имуществу людей. В связи с плохим состоянием мы его сносим. На территории запланированы общественные парковочные места».

В ремонт и содержание гаражей жильцы Теэстузе, 58 вложили тысячи евро, но формально их собственностью боксы не были никогда. Foto: Лийз Трейманн

Боксы раздора

Как рассказывает Олег Бохонко, председатель квартирного товарищества Теэстузе 58, с аргументом об аварийном и опасном состоянии объекта пользователи категорически не согласны. По его словам, жильцы годами вкладывали собственные средства в содержание боксов — гидроизолировали кровлю, укрепили кладку. Позади гаражей, но тоже на городской земле, товарищество высадило туи, чтобы огородить остальную часть двора, и установило детскую площадку. При этом машины в гаражи уже не ставили, преимущественно их использовали как дополнительные кладовые.

Председатель товарищества признает, что права на использование боксов у жильцов призрачные — о том, чтобы их приватизировать, прежние жильцы действительно своевременно не позаботились. «Я просто не понимаю — зачем их сносить? Чтобы что? Речь идет о том, чтобы потратить живые городские деньги, лишить нас гаражей и никак жизнь района сейчас не улучшить. Мы предлагали — продайте нам их, сдайте нам их в аренду, но не сносите. Но нет, получить наши деньги город не хочет. Только тратить».

Ряд гаражных боксов в том числе отделяет жилой дом от железной дороги в промзону Пальясааре. Foto: Лийз Трейманн

По словам Бохонко, на встречах с чиновниками управы, кроме аварийности боксов, им приводили и другие аргументы — необходимость развития района и в том числе расширения проходящей рядом улицы Хундипеа. Последняя в перспективе может стать важной транспортной артерией для одноименного эко-квартала, который проектируется на территории бывших промзон полуострова Пальяссааре.

Снести, нельзя использовать

«Это объекты недвижимости и строения, принадлежащие городу, и не может считаться обоснованным, что кто-либо использует эту собственность без законных оснований и бесплатно, даже если он делал это в течение долгого времени, — отметила Виолетта Ланман, специалист по коммуникации управы Пыхья-Таллинна — Здания было решено снести для обеспечения более безопасной и благоустроенной городской среды, так как строения изношены, портят городской пейзаж, а вокруг них складируются отходы, уборку которых должна организовывать районная управа. В долгосрочной перспективе Хундипеа, 4 будет препятствовать строительству улицы Хундипеа, а Хундипеа, 6 окажется в центре запланированной зеленой зоны».

Районная управа настаивает на срочном сносе гаражей. С пользователями боксов Пыхья-Таллинн общается в том числе через печатные объявления. Foto: Лийз Трейманн

По словам Ланман, впервые о грядущем сносе пользователей проинформировали вскоре после того, как боксы перешли во владение Таллинна — в 2017 году. «Пользователи подали заявку с желанием арендовать или выкупить помещения. Департамент городского планирования отказался продавать участок, поскольку территория играет роль в будущем развитии Хундипеа и в создании инфраструктуры. Согласно разрабатываемому генеральному плану Пыхья-Таллинна, на данной территории в будущем планируется строительство улицы, зеленой зоны и общественного пространства», — пояснила представительница управы.

Олег Бохонко подтверждает, что для жильцов предпочтительным вариантом стал бы выкуп объекта «по справедливой цене» — ориентиром для товарищества стала кадастровая оценка 2016 года. Тогда боксы оценили чуть больше чем в 71 000 евро. Также пользователей устроила бы сдача в аренду — до тех пор пока земля не понадобится городу не в перспективе, а в реальности.

«Рассматривался вариант временной аренды помещений для пользователей, но для этого необходимо обеспечить равные возможности всем желающим участвовать в аукционе и прозрачное использование общественной собственности, — пояснила Ланман — Это означает, что победителем аукциона может стать не нынешний пользователь помещения. Для сдачи в аренду или продажи через публичный аукцион также необходимо было предварительно освободить помещения. Это обеспечило бы возможность управе района демонстрировать их всем желающим, и в случае, если победителем аукциона не станет нынешний пользователь, гарантировало бы передачу в пустом виде победителю». По словам чиновницы, жильцы отказались от такого варианта сами.

«Действительно, нам говорили об этом. Что может найтись желающий, который снимет эти гаражи и откроет там, скажем, шиномонтаж. Конечно, мы были бы этому совсем не рады», — рассуждает Бохонко. При этом он задается вопросом — справедливо ли, что многолетние фактические пользователи не имеют права преимущественной ее аренды? Также председатель квартирного товарищества настаивает, что никакого формального отказа от аукциона не было, а было лишь эмоциональное обсуждение такого варианта, с его плюсами и минусами.

Минитендер на снос Кроме сноса гаражей на улице Хундипеа, 4 и 6 проведенный управой минитендер предполагает демонтаж зданий по адресам Лыйме, 4c, Паляссааре, 33, Кетта, 6. Общая сумма контракта — 53900 евро без учета налога с оборота.

В ответе ДВ управа Пыхья-Таллинна заявляет свою позицию категорично: «У сегодняшних незаконных пользователей гаражей уже есть здание для кладовых, принадлежащее их многоквартирному дому, где у каждой квартиры есть свое помещение для хранения, и нет никаких оснований считать, что им также требуется дополнительный гараж на общественной земле».

Как сообщили ДВ в районной управе, в сентябре нынешнего года был проведен тендер на снос. Победу в нем одержала фирма Eldostar OÜ. Согласно последнему объявлению, вывешенному на воротах гаражей, демонтаж намечен на 25 октября. В нем же Пыхья-Таллинн предупреждает пользователей, что если до прибытия техники они не заберут из боксов свои вещи, пожитки отправят на склад, где за их хранение с хозяев будет взыскиваться плата.

Мартин Хяэль: я тут не при чем

Хотя в районной управе объясняют снос гаражей в том числе будущим развитием района Хундипеа, сам его девелопер и руководитель проекта Маркус Хяэль с такой точкой зрения не вполне согласен. «Вероятно, правда заключается в том, что снос этих гаражей не следует связывать с нами», — сказал он в комментарии ДВ.

Как пояснил Хяэль, планируемый квартал будет построен на территории порта Пальяссааре. Детальная планировка ближайшей к улице Хундипеа части территории, по другую сторону железной дороги, вдоль улицы Луме, пока еще даже не начата, и может в дальнейшем существенно измениться. «Сейчас сложно комментировать будущее улицы Хундипеа, которая находится за пределами нашего района, а также снос гаражей в этом месте», — сказал предприниматель.

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