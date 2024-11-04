Назад 04.11.24, 16:55 Правительство меняет Конституцию: граждан России и Беларуси лишат избирательных прав В понедельник, 4 ноября, входящие в правительство партии на коалиционном совете решили пойти по пути изменения Конституции в срочном порядке, чтобы в первую очередь лишить избирательных прав граждан России и Беларуси, заявил премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ), передает rus.err.ee.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Foto: Liis Treimann

Председатель конституционной комиссии Хендрик Терас (Eesti 200) сказал, что рабочая группа еще соберется для уточнения текста законопроекта, и он должен быть передан в большой зал Рийгикогу в четверг утром, чтобы изменения вступили в силу до следующих муниципальных выборов в 2025 году.

Для изменения Конституции в срочном порядке необходимо, чтобы за него проголосовали четыре пятых депутатского состава Рийгикогу.

В прошлую пятницу Террас сказал, что в этот список тех, кто сможет голосовать на муниципальных выборах, будут включены граждане Эстонии, граждане стран НАТО, граждане Европейского Союза, граждане Европейской экономической зоны и Швейцарской конфедерации, а также граждане стран, с которыми у Эстонии есть ратифицированные на парламентском уровне двусторонние соглашения, гарантирующие право голоса. По словам Терраса, последний пункт был добавлен с целью заключения такого соглашения с Украиной, чтобы в будущем гарантировать право голоса украинским гражданам, проживающим в Эстонии.

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