Назад 30.10.24, 09:21 Игры вокруг местных выборов, или Вернуть фарш в мясорубку Судя по накалу политической риторики и напору законотворческих усилий, главная проблема безопасности Эстонии – это российские граждане на местных выборах, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Эльконд Либман. Foto: Liis Treimann

Новый всплеск темы лишения граждан РФ и Беларуси пассивного избирательного права на местных выборах, которым они обладают, согласно конституции, был вызван «компромиссным» решением, которое предложил глава социал-демократов, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и которое в начале недели обсуждалось на совете старейшин Рийгикогу.

Суть «компромисса» в том, чтобы разделить постоянных жителей Эстонии с российскими и белорусскими паспортами на «агнцев» и «козлищ» путем некоей простенькой «присяги лояльности»: осуждаешь российскую агрессию против Украины – проходи к избирательной урне, не осуждаешь – отойди в сторону. Соцдемы за свое предложение мгновенно накликали себе на головы лавину критики, но о ней чуть ниже. Сперва коротко об «истории вопроса».

Идея оставить право голоса не только на парламентских, но и на муниципальных выборах исключительно за гражданами страны владела умами сторонников как радикально, так и умеренно националистических партий еще, понятное дело, до того, как Конституция такое право дала. Оно, надо сказать, содержится в основных законах отнюдь не всех государств, более того – довольно-таки немногих. Но прагматичные авторы действующей версии эстонской Конституции резонно сочли, что в силу сложившейся демографической и гражданско-политической ситуации (впрочем, что до второго ее элемента, то сложенной самими отцами-основателями) лучше сделать именно так.

Три десятилетия эта система исправно работала, а ее противники роптали не слишком громко, особенно, находясь в правительстве (например, EKRE и «Отечество», пребывая в коалиции с Центристской партией). Но агрессия России против Украины не только пробудила справедливый гнев, но и дала желающим повод спустить с цепи всех собак.

Изначально расклад был такой: Консервативная народная партия и «Отечество» всецело за то, чтобы выставить «неправильных» граждан за двери избирательных участков, Центристская и Социал-демократическая партии – всецело против этого, а Партия реформ, склоняясь к первым, тем не менее, томилась в поисках какого-то промежуточного решения в виде «временной приостановки избирательного права». Имелось в виду - пока продолжается война. Но как это сделать, никто не знал, и тема несколько притухла, во всяком случае, до тех пор, пока реформисты находились в полной своей силе.

Но по мере того, как взлетала популярность «Отечества», превратившего вопрос о праве голоса в свой главный политический и предвыборный лозунг, и все ближе становились грядущие местные выборы, позиция тех же реформистов сдвинулась в сторону оппозиционных «Отечества» и национал-консерваторов.

Точка зрения «Ээсти 200» отличается от реформистской лишь не слишком значительными нюансами. При счете 3:2 в пользу не желающих видеть российских граждан среди избирателей последние могли, казалось бы, не слишком беспокоиться. И даже не слишком смущаться тем, что одни их противники состоят в правящей коалиции. Остается, однако, вопрос быстроты принятия решения. Принять же его очень хочется до выборов 2025 года, а в то, что добиться нужного результата возможно без изменения конституции, верит только «Отечество».

Существует два способа внесения поправок в Основной закон: один и основной - путем голосования двумя созывами Рийгикогу. Но он долгий, и к нужной дате дело никак сделано не будет. Второй – быстрый, но для его реализации необходима поддержка 81 депутата, а для этого надо обязательно перетянуть на свою сторону социал-демократов, оставив центристов в одиночестве и изоляции.

Социал-демократы под предводительством Лаури Ляэнеметса, следуя ставшей для них традиционной тактике сидения на двух стульях и наверняка подвергшись нажиму, засомневались в большой пользе от стойкой приверженности своей прежней позиции, тем более, что как раз эти избиратели, о коих речь, всегда слабо их поддерживали, и заколебались. А заколебавшись, но не желая совсем уж утопить свое социал-демократическое лицо в «национально-капиталистическом» океане, придумали эту вот «клятву лояльности». За которую огребли со всех сторон.

И справа, и слева их обвинили, причем справедливо, в неподобающем демократическому обществу стремлении одних карать за «мыслепреступления», а других поощрять за образцовое политическое поведение. Вовсе не подвергая при этом аналогичной процедуре третьих.

Правда, критики справа как-то упускают из виду тот факт, что лишать людей политических прав, ранее им предоставленных, без какой-либо персональной вины точно так же не подобает демократическому обществу. Между выявлением (скорее даже имитацией выявления) «мыслепреступников» путем предъявления им бумаги на подпись и зачислением в таковые целой группы людей скопом разница в общем-то стилистическая.

А, кстати, как менять конституцию? Вписывать в нее конкретный запрет для граждан России и Беларуси? А если и там изменится положение дел, то получится как-то неловко. И вообще, для документа такого уровня, как Основной закон государства, вписывание в него конкретных «запрещенных» стран выглядит полной нелепицей.

Вопреки убеждениям политпропагандистов, повторяющих мантры о государственной безопасности, они послужат вовсе не ее укреплению, а, скорее всего, ровно наоборот.

Партия «Ээсти 200», кажется, предлагает зафиксировать в качестве избирателей на местных выборах постоянных жителей из числа граждан Эстонии, ЕС, стран Европейского экономического сообщества, а также Швейцарии. А как быть с гражданами нашего главного союзника – США? Или с гражданами очень дружественных нам Канады, Австралии, Японии и многих других? Всех их вписывать в конституцию или выборочно? Одним словом, таких проблем – обхохочешься.

А еще нелишне подумать о вероятных последствиях реализации политической мечты в рамках сложившейся политической конъюнктуры. Вопреки убеждениям политпропагандистов, повторяющих мантры о государственной безопасности, они послужат вовсе не ее укреплению, а, скорее всего, ровно наоборот.

Неужто трудно представить себе степень отчуждения местных жителей от местной власти, которую будут избирать, скажем, 20% населения местного самоуправления? Тем более, что поправки к Конституции грозят лишить избирательного права не только российских и белорусских граждан, но и лиц без гражданства.

И не надо обманываться разговорами о том, что это, мол, послужит стимулом к вступлению в гражданство Эстонии. Чтобы стимулировать вступление в эстонское гражданство, надо принимать совсем другие решения, в частности, о предоставлении эстонского гражданства до, а не после выхода из гражданства российского, что очень трудно, очень долго, а для кого-то, в частности, для молодых людей до 18-летнего возраста, просто невозможно. Но как раз это и не делается, и мы, даже в нынешней, крайне взрывоопасной, обстановке продолжаем множить внутренних врагов вместо того, чтобы обретать внутренних друзей.

И да, очень похоже на то, что политикам, увы, удастся провернуть фарш обратно в мясорубку, то есть отобрать то, что они когда-то дали. И ведь есть еще проблема с русской православной церковью, тоже подаваемая как острый вопрос безопасности. Но об этом в другой раз.

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